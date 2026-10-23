Cómo conservar una calabaza de Halloween: los mejores trucos para que dure intacta mucho tiempo

Quedan apenas unos días para celebrar Halloween, la noche más terrorífica del año. Sin lugar a dudas, la calabaza es uno de los elementos más característicos. Mayores y pequeños dedican muchísimas horas a tallarla y decorarla. Pero, ¿cómo conservar una calabaza de Halloween para que no se eche a perder en cuestión de días? Afortunadamente, existen algunos trucos muy fáciles de poner en práctica.

Halloween tiene su origen en el Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final del verano y de las cosechas, así como la llegada del invierno. Según las creencias de la época, durante la noche del 31 de octubre los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvían más difusos. Para protegerse de los espíritus, los habitantes de Irlanda y Escocia tallaban nabos y otras hortalizas, introducían velas en su interior y creaban linternas con rostros aterradores. Esta costumbre llegó a Estados Unidos con los emigrantes irlandeses, donde las calabazas sustituyeron a los nabos y dieron forma a la tradición actual.

¿Cómo conservar una calabaza de Halloween?

Para elegir una calabaza adecuada para decorar o tallar, independientemente de su tamaño, es importante descartar aquellas que presenten grietas, cortes, zonas blandas o partes hundidas. Las calabazas de buena calidad tienen una cáscara dura y resistente y suelen presentar un tono naranja intenso. Sin embargo, el color no siempre es un indicador fiable de madurez, ya que existen variedades con tonalidades que van desde el naranja brillante hasta el naranja claro, el amarillo e incluso el blanco.

¿Cómo saber si una calabaza está madura? Una forma de evaluar la madurez consiste en presionar suavemente la cáscara con la uña. Una calabaza madura debe tener una superficie resistente que no se raye con facilidad. Si la cáscara cede ante la más mínima presión, es posible que la calabaza se haya recolectado antes de alcanzar el punto óptimo de maduración, lo que provoca que se deteriore antes.

También hay que prestar atención estado del tallo. Cuando está firme y presenta un color verde brillante, puede indicar que la calabaza es relativamente fresca. En cambio, un tallo seco suele ser señal de que lleva bastante tiempo recolectada y almacenada.

El primer paso consiste en seleccionar una calabaza con una base estable que impida que se incline y un tamaño adecuado. Para empezar a tallar la calabaza de Halloween, lo primero es marcar la tapa. Para ello, se se coloca un cuenco boca abajo sobre la parte superior de la calabaza y se dibuja el contorno con un rotulador permanente. Es importante que tenga un tamaño suficiente para introducir las manos y trabajar cómodamente. Con el mismo rotulador, se dibuja el rostro que tendrá la calabaza. Una opción sencilla consiste en crear una expresión terrorífica mediante ojos triangulares, una nariz y una boca con formas geométricas. Con un cuchillo bien afilado, se corta cuidadosamente siguiendo las líneas marcadas. Para retirar la tapa sin que caiga al interior, conviene inclinar ligeramente la hoja hacia el centro de la calabaza durante el corte. Una vez retirada la tapa, será más sencillo trabajar en los ojos, la nariz y la boca. Con una cuchara grande o un cucharón, se extraen las semillas y la pulpa del interior. Las semillas pueden reservarse para tostarlas y consumirlas, mientras que la pulpa se puede aprovechar para elaborar una crema de calabaza. Una vez finalizado el tallado, se puede colocar una luz en el interior para crear un efecto luminoso y dar a la decoración un aspecto más terrorífico. Para reducir el riesgo de incendio, es preferible utilizar velas LED en lugar de velas con llama.

Una calabaza tallada puede empezar a estropearse pocos días después de prepararla. Para mantenerla en buenas condiciones durante más tiempo, es importante seguir algunas recomendaciones desde el momento en que se termina de tallar.

Uno de los aspectos más importantes es mantener la calabaza limpia y seca. Después de retirar las semillas y la pulpa, hay que eliminar todos los restos que hayan quedado adheridos a las paredes interiores. Asimismo, es recomendable secar suavemente la superficie con papel absorbente limpio, sin ejercer demasiada presión sobre la piel.

En cuanto a la ubicación, lo ideal es colocar la calabaza en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa, ya que el calor acelera su deterioro. Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la iluminación. Las velas tradicionales generan calor en el interior, lo que puede provocar que la calabaza se estropee antes. Por este motivo, las luces LED son una alternativa más segura y adecuada para iluminar los ojos y la boca tallados sin exponer la pulpa a una fuente de calor.

Por último, los expertos recomiendan tallar la calabaza lo más cerca posible de Halloween y conservarla en buenas condiciones hasta entonces siguiendo estos consejos.