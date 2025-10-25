Un vecino le pide que quite la decoración de Halloween de su casa y ahora le da la razón: «Cuando supe el motivo…»

Apenas quedan unos días para que llegue Halloween, la noche más terrorífica del año, y las calles de muchas ciudades del mundo empiezan a adquirir un aspecto siniestro con esqueletos, calabazas y telarañas. Sin embargo, lo que para muchos es una oportunidad para explotar su creatividad, para otros puede tener un significado completamente distinto.

Esto fue lo que le ocurrió a Salena, una mujer estadounidense que cada año convierte su jardín en un auténtico escenario de película de terror. Al igual que en años anteriores, este mes de octubre recreó un «cementerio embrujado» frente a su casa. Es una tradición que mantiene desde hace años y que comparte con su familia, amigos y vecinos. «Siempre he amado esta época del año. Para mí no se trata solo de asustar, sino de celebrar la creatividad, de hacer sonreír a los niños y de traer un poco de magia al vecindario», contó en un video en TikTok.

Un mensaje que traspasa fronteras

Este año, Salena decidió añadir un elemento nuevo a su colección: un esqueleto a tamaño real colocado dentro de un ataúd de madera. La figura, de aspecto realista, se convirtió rápidamente en el protagonista del «cementerio embrujado». De noche, con la iluminación tenue y la música de fondo, el efecto era impresionante. «Estaba muy orgullosa de cómo había quedado. Era mi adorno favorito», explicaba.

Sin embargo, unos días después de colocar el ataúd en su jardín delantero, un vecino llamó a su puerta. En el vídeo que compartió Salena (grabado por la cámara de seguridad del porche) se puede ver cómo el hombre se acerca con una sonrisa tímida. «Hola. Sé que estás celebrando Halloween y que tus decoraciones son increíbles, pero quería pedirte un favor un poco especial», comienza.

Tras una breve pausa, le explicó el motivo de su visita: «A mi padre le acaban de diagnosticar cáncer de pulmón. Estamos intentando mantenernos positivos, pero ver el ataúd todos los días… es difícil. ¿Podrías quitarlo o moverlo un poco? Sé que suena raro, pero cada vez que pasamos frente a tu casa, nos cuesta pensar en otra cosa que no sea la enfermedad»

Salena escuchó en silencio. A pesar de que en un primer momento sintió un poco de tristeza, ya que había invertido tiempo, esfuerzo y dinero en aquella decoración, no dudó ni un instante en responder: «Por supuesto que sí. No te preocupes, lo quitaré hoy mismo».

En un segundo vídeo publicado en TikTok, la mujer mostró cómo su pareja movía el ataúd hasta el jardín trasero, donde quedaba oculto a la vista de los vecinos. «Mi familia sabe que adoro Halloween y que me tomo muy en serio la decoración, pero nada de eso importa si algo que hago hiere a otra persona. La amabilidad no cuesta nada», escribió.

El gesto de empatía conmovió a millones de personas en todo el mundo: «Qué gesto tan bonito», «El mundo necesita más personas como tú» o «Gracias por recordarnos lo que realmente importa», fueron algunos de los mensajes más repetidos.

«Es increíble cómo algo que para unos es diversión, para otros puede ser un recordatorio de dolor», comentó una usuaria en redes. Otra escribió: «Ojalá más personas reaccionaran con la misma empatía. No sabemos por lo que pasa la gente cuando cierran la puerta de su casa».

«Me hizo pensar en mis vecinos mayores, que perdieron a su hijo el año pasado. Nunca me había detenido a considerar cómo podrían sentirse con algunas decoraciones. Este vídeo me recordó que celebrar no significa olvidar la empatía», fue uno de los comentarios más emotivos.

Días después del suceso, Salena volvió a publicar un mensaje en sus redes para agradecer las muestras de cariño recibidas. «He leído cada comentario y me han emocionado mucho. Al principio estaba un poco triste porque adoro Halloween, pero no me duele haber quitado el ataúd. Si algo tan simple puede traer paz a alguien que lo necesita, entonces merece la pena», escribió.

Su vecino, por su parte, también apareció en los comentarios para agradecerle públicamente su gesto. «Gracias, de verdad. No imaginas lo que significó para mi familia. Mi padre está luchando con todas sus fuerzas, y cada pequeño acto de bondad nos ayuda a mantener la esperanza

Una tradición celta que cruzó océanos

Halloween tiene su origen en el antiguo festival celta de Samhain, una celebración que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Se creía que la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos podían regresar al mundo de los vivos.

Con la llegada del cristianismo, la fiesta se fusionó con el Día de Todos los Santos, y más tarde los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron la tradición a Estados Unidos en el siglo XIX. Allí, poco a poco, se transformó en una celebración más lúdica que espiritual.