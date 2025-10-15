Qué hacer en Madrid con niños el día de Halloween

Cada año, Madrid se transforma en un destino lleno de magia, misterio y diversión con motivo de Halloween. Los grandes clásicos como el Parque Warner y elParque de Atracciones de Madrid se «visten» con decoraciones temáticas, espectáculos y pasajes del terror. Además, los parques de naturaleza como Faunia y Zoo Aquarium ofrecen propuestas educativas y lúdicas que combinan Halloween con el aprendizaje sobre animales y la conservación de la naturaleza.

Halloween 2025 en Madrid con niños

Halloween es, por tanto, una ocasión perfecta para que las familias disfruten juntas del misterio y la diversión en Madrid.

Parque Warner

«Deja que los niños disfruten el Halloween más divertido. Un Halloween lleno de risas, emociones, trucos y tratos. No dejes que los más pequeños de la casa se pierdan esta fiesta tan esperada que hemos preparado para ellos».

Este año, el parque incorpora el nuevo show musical «Drácula», una historia ambientada en la residencia del conde. Los visitantes más valientes podrán adentrarse en el pasaje «Expedientes Warren: Pasaje del Terror», que este año estrena una escena inspirada en la película «El Último Rito».

Además, el parque ofrece espectáculos como «El Día de los Muertos», que celebra la tradición mexicana , y el desfile «Superstars of Halloween Parade», que recorre Hollywood Boulevard y Warner Bros. con personajes icónicos. Las animaciones especiales de los Looney Tunes presentan a los famosos personajes en su versión más terrorífica.

También se suman nuevas ambientaciones como «The Evil Party», «Eternal Winterland» y «Old West Invasion», además del espectacular show con fuego y baile «La Noche del Hechicero» en Gotham City.

Parque de Atracciones: diversión familiar con un toque de miedo

El Parque de Atracciones de Madrid apuesta por un Halloween, ideal para disfrutar con niños. Entre sus novedades destacan los pasajes «El Castillo Misterioso» y «La Pirámide Maldita», dos aventuras llenas de enigmas y fantasía para los más pequeños

Los más atrevidos podrán recorrer los clásicos del terror como «Asylum», «El Viejo Caserón», «El Templo de Shanarkai», «Nosferatu» y la popular «The Walking Dead Experience», el único pasaje de pago del recinto. La oferta de espectáculos se completa con «Scream Show», ambientado en un mundo apocalíptico, y «Nickelodeon Halloween Party», una gran fiesta con personajes favoritos de los niños, como «Bob Esponja», «Dora la Exploradora» o «Patrulla Canina». Además, la Scare Zone Área 51 y una salida zombie ponen el broche final a cada jornada, combinando diversión y sustos para todas las edades.

Zoo Aquarium

«¿Quieres escuchar las historias más terroríficas relacionadas con nuestros animales? ¿Cuáles son sus peores pesadillas?¡Pues no te puedes perder nuestras charlas educativas con alimentación! Aprenderás un montón sobre ellos y sobre cómo poder ayudarles a superar sus miedos y sus peores amenazas. Además, nos acompañarán sus cuidadores o entrenadores y en algunas, ¡podrás ver en primera persona cómo se alimentan!»

Las charlas educativas en Zoo Aquarium se realizarán en la instalación de cada animal y son actividades gratuitas para todos los visitantes. Están programadas para los sábados y domingos desde el 11 de octubre, así como los días 1 y 2 de noviembre.

Las charlas son las siguientes: los pandas a las 12:00, el rinoceronte indio a las 12:30, los elefantes a las 13:00, los tigres a las 13:30, las nutrias a las 15:00, los orangutanes a las 15:30, los pingüinos a las 16:00, los koalas a las 16:30 y los osos pardos a las 17:00.

Por otro lado, los días 25 y 26 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre de 2025, Zoo Aquarium ofrecerá visitas guiadas teatralizadas, donde los participantes ayudarán a nuestro brujo a elaborar la pócima secreta para proteger y salvar la Naturaleza en tres pases cada día: de 12:00 a 13:00, de 13:30 a 14:30 y de 16:00 a 17:00 horas. La actividad tiene un coste de 5€ para adultos (a partir de 8 años) y 3€ para niños de 3 a 7 años y usuarios de Bono Parques.

Faunia

«¡Atención valiente! ¡Preparáte para jugar! El juego es muy sencillo. En la entrada de Faunia, os daremos un flyer en donde os explicaremos el juego. A lo largo del recorrido, a las horas indicadas, se encontrarán con personajes que les explicarán cuáles son los principales problemas que amenazan el planeta. ¡Eso sí que da miedo! Tendrán que escuchar con atención, su colaboración es fundamental para cuidar de la naturaleza. Su ayuda tendrá recompensa: recibir ¡deliciosas chuches de Haribo!»

Este Halloween, Faunia propone un plan muy divertido para los más pequeños: «Truco o Haribo». Los niños podrán asistir a charlas educativas con divertidos personajes y recibir chuches gratis, mientras aprenden sobre los animales.

Las fechas son las siguientes: los días 18, 19 y 25 de octubre de 11:00 a 19:00 horas, y el 26 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 11:00 a 18:00 horas. La actividad se desarrolla en los pabellones cubiertos de Polos, La Jungla, Sombras Silenciosas, Misterios Bajo Tierra y Veneno, cada uno ambientado con decoraciones de Halloween.

Los personajes estarán disponibles a las 12:00, 13:00, 14:00, 15:30 y 16:30 horas, al mismo tiempo en todos los pabellones. La actividad está dirigida a niños de entre 4 y 12 años.