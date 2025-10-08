Halloween 2025 en el Parque Warner: cuándo es, precio de las entradas y los mejores planes

Cada otoño, sabemos que el mes de octubre está protagonizado por todo lo que tiene que ver con Halloween. Y si hay un sitio en Madrid donde esa magia (o ese miedo) se vive con más fuerza, ese es el Parque Warner. Desde finales de septiembre, el parque se transforma por completo: pasillos cubiertos de calabazas, actores que aparecen entre la niebla y un sinfín de espectáculos pensados para todas las edades.

Este año, Halloween 2025 en Parque Warner promete ir más allá de lo habitual. Habrá nuevos pasajes del terror, shows inéditos y una ambientación tan cuidada que parece sacada de un estudio de cine. Y lo mejor es que la experiencia no se limita a una sola jornada: la programación se alargará más de un mes, con planes para quienes van en familia y noches especiales para los que buscan emociones fuertes. La temporada arrancó el pasado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 3 de noviembre, con eventos que van desde desfiles infantiles hasta las temidas Scary Nights, noches que sólo los más valientes se atreven a vivir. Toma nota, porque si te gusta el Halloween de verdad, te desvelamos a continuación, todas las novedades que llegan a Parque Warner este año.

Halloween 2025 en el Parque Warner

Durante el día, parque Warner de Madrid se llena de color y de vida. Más de mil calabazas, seis mil plantas de maíz y decenas de artistas repartidos por las calles crean un ambiente único.

Y una de las grandes novedades de este año es el espectáculo musical Drácula, que se representará en el Teatro Hollywood. La historia gira en torno a un joven abogado que viaja al castillo del conde Drácula. El montaje combina humor, misterio y música en directo, con una escenografía digna de Broadway.

Los más pequeños tampoco se quedan fuera. En el Looney Tunes Dance Festival – Halloween Edition, los personajes de siempre (Bugs Bunny, Piolín o el Pato Lucas) se disfrazan para una fiesta en la que el miedo se convierte en pura diversión. También habrá animación de calle en Cartoon Village, donde los niños podrán bailar, jugar y llevarse algún que otro susto controlado.

A esto se suman otros clásicos como El Día de los Muertos, que se representa en el área del Old West Territory, y los desfiles Superstars of Halloween Parade y Trick or Treat Party Parade, llenos de carrozas y música. Todo en un ambiente que mezcla el terror con el humor y, sobre todo, con muchas ganas de pasarlo bien.

Pasajes del terror y zonas escalofriantes

Para los que prefieren el miedo con mayúsculas, Parque Warner ha preparado una lista de pasajes que no dejarán indiferente a nadie. Vuelven La Monja, IT Experience, Crime Alley: Night of Chaos y el popular Expediente Warren, que este año incorpora una escena completamente nueva inspirada en la película El Último Rito.

También estarán Arkham, La Maldición de Río Bravo y La Llorona, tres recorridos donde la oscuridad, los gritos y los efectos especiales se combinan con un realismo que pone los pelos de punta. Y si eso no fuera suficiente, el parque contará con varias Scare Zones, zonas al aire libre donde los visitantes se cruzan, sin previo aviso, con zombis, payasos o espectros. Una de las más visitadas suele ser Ghost Town,un pueblo fantasma que parece detenido en el tiempo.

Halloween Scary Nights, las noches más esperadas de la temporada

En 2025, estas veladas de miedo se celebrarán los días 10, 17, 24 y 31 de octubre. Las tres primeras se alargarán hasta las tres de la madrugada, y el gran cierre (la noche del 31)— hasta las cinco de la mañana. Ese día, además, los asistentes podrán entrar un par de horas antes,

La entrada cuesta en torno a los 60 euros e incluye acceso a los siete pasajes del terror, cuatro Scare Zones, espectáculos exclusivos y aparcamiento gratuito. Está pensada para adultos o adolescentes mayores de doce años, aunque los más jóvenes también pueden ir si van acompañados. No es una noche para miedosos, eso está claro, pero sí para quienes disfrutan del susto, de la risa y de esa mezcla de adrenalina que solo el Parque Warner sabe provocar.

View this post on Instagram A post shared by Parque Warner (@parquewarner)

Novedades del Halloween 2025

Cada otoño, el parque consigue superarse, y este año parece que lo han vuelto a hacer. La gran novedad se llama Cronohorror, una nueva zona de terror, la más grande creada hasta ahora, con más de cincuenta personajes que te harán viajar por distintas épocas y dimensiones en un juego constante entre el tiempo y el miedo.

A ella se suman tres nuevas Scare Zones: The Evil Party, un circo retorcido con luces parpadeantes y artistas que no son lo que parecen; Eternal Winterland, una especie de Navidad congelada donde las criaturas de hielo toman el control; y Old West Invasion, donde el Viejo Oeste se llena de seres de otro mundo.

Como colofón, en la plaza de Gotham City se estrenará el espectáculo La Noche del Hechicero, con fuego, baile y música en directo. Un cierre perfecto para un Halloween que promete emociones de principio a fin. Cuando salgas del parque, probablemente seguirás con el corazón acelerado… pero con una sonrisa.

Consejos para disfrutar del Halloween en Parque Warner

Si vas de día, lo mejor es llegar pronto, sobre todo los fines de semana. Hay entradas combinadas con transporte y descuentos si se compran online con antelación. El parque abre a las 12:00 y el horario de cierre depende del calendario oficial, así que conviene revisarlo antes de ir.

Para las Scary Nights, lleva calzado cómodo, evita los disfraces con máscaras completas (no están permitidas) y, si puedes, acude con tiempo para disfrutar de todo el ambiente previo. Son noches intensas, llenas de sustos, pero también de risas y momentos inolvidables.

Halloween en Parque Warner se ha convertido en una cita imprescindible en Madrid. Es esa mezcla perfecta de diversión, miedo y espectáculo que cada año atrae a miles de visitantes.