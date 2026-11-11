Galletas de mantequilla de Navidad: receta fácil

El aroma a mantequilla tostada y vainilla anuncia la llegada diciembre mejor que cualquier villancico. Preparar estas pastas en casa es una tradición sencilla que admite mil variantes según el tiempo del que dispongas: desde unas clásicas galletas de mantequilla tradicionales cortadas con moldes festivos hasta unas rápidas galletas de mantequilla con Thermomix cuando la agenda aprieta. Lo importante es respetar los tiempos de reposo y elegir una materia prima honesta para lograr ese bocado que se deshace sin esfuerzo.

Ingredientes de las galletas de mantequilla

250 gramos de mantequilla sin sal con un buen porcentaje graso

125 gramos de azúcar glas

1 huevo tamaño M

Una cucharadita de esencia de vainilla pura

Una pizca de sal fina

450 gramos de harina de trigo floja o de repostería.

Si buscas una textura aún más láctea y fundente, existen fórmulas que sustituyen parte del líquido del huevo por crema de leche, como ocurre en las galletas de mantequilla y nata. No hace falta añadir levadura química; aquí buscamos formas nítidas que no se hinchen ni borren el relieve de los cortadores.

Cómo hacer galletas de mantequilla de Navidad paso a paso

Saca la mantequilla de la nevera una hora antes para que adquiera textura de pomada, blanda pero sin llegar a derretirse. Bátela junto al azúcar glas y la sal durante tres o cuatro minutos hasta lograr una crema pálida y aireada. Incorpora el huevo ligeramente batido junto con la vainilla y mezcla lo justo para que se integre. Tamiza la harina sobre el bol y únela con una espátula o con las manos limpias, sin amasar en exceso. En cuanto obtengas una bola homogénea que no se pegue a los dedos, divídela en dos partes, aplástalas ligeramente y envuélvelas en papel film. Déjalas enfriar en el frigorífico al menos dos horas. Pasado ese tiempo, estira cada porción con el rodillo entre dos hojas de papel vegetal hasta dejar un grosor uniforme de unos cinco milímetros. Corta las figuras navideñas y colócalas separadas sobre una bandeja de horno. Hornéalas a 180 grados, con calor arriba y abajo, durante unos diez o doce minutos. En cuanto los bordes empiecen a tomar un tono dorado muy suave, retíralas del horno aunque el centro parezca blando.

Cómo decorarlas

Espera a que las piezas estén completamente frías sobre una rejilla antes de empezar con el acabado, o el calor fundirá cualquier cobertura. La opción más limpia consiste en espolvorear azúcar glas por encima usando un colador fino, imitando la nieve recién caída.

Para un resultado más vistoso, prepara una glasa real batiendo una clara de huevo pasteurizada con unos 200 gramos de azúcar glas y unas gotas de zumo de limón. Puedes teñirla con colorantes en gel y trazar contornos con una manga pastelera de boquilla muy fina.

Otra alternativa rápida es bañar la mitad de cada estrella o abeto en chocolate negro fundido y añadir almendra picada o fideos de colores antes de que solidifique.

Trucos para que queden tiernas

El secreto principal reside en no trabajar demasiado la harina para evitar desarrollar el gluten, que aportaría elasticidad y dureza. Asimismo, utilizar azúcar glas en lugar de azúcar blanquilla granulada marca una diferencia notable, ya que se disuelve al instante y deja una miga mucho más fina y delicada.

Respeta siempre el enfriado previo al horneado. Si notas que la masa se ablanda demasiado mientras cortas las figuras en una cocina caldeada, mete la bandeja ya cargada diez minutos en la nevera antes de hornear; así conservarán sus aristas intactas.

Cómo conservarlas

Una vez frías y con la decoración bien seca, guárdalas en una lata metálica hermética, tal como se presentan las clásicas galletas danesas de mantequilla. El metal las aísla de la humedad ambiental mucho mejor que los recipientes de plástico. Si apilas varias capas, intercala hojas de papel sulfurizado para no estropear la glasa. En un lugar fresco y seco aguantan crujientes por fuera y tiernas por dentro hasta tres semanas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos (más 2 horas de reposo en frío)

Porciones: 35 galletas medianas

Información nutricional: 3.450 calorías totales (aproximadamente 98 calorías por galleta)

Tipo de cocina: Internacional / Repostería europea

Tipo de comida: Postre o merienda navideña