Estás a punto de descubrir recetas fáciles para impresionar de verdad con tu menú de San Valentín 2018. Eso sí, no hay que confundir recetas fáciles con comida rápida porque, en este caso, no lo son y porque, además, sabemos que quien se siente a la mesa contigo sabrá apreciar la dedicación que has puesto al elaborar las delicias culinarias que te proponemos.

Entrantes para el menú de San Valentín

El punto de partida de tu menú San Valentín 2018 debe ser sencillo y de gran calidad. Prepara una degustación en la que las partes más importantes serán la selección de los alimentos y su presentación.

Siguiendo estas premisas, en el menú San Valentín 2018 que os dará la bienvenida no pueden faltar:

Tabla de ibéricos

Vuestros patés o foies favoritos (Consulta nuestra receta de paté de champiñones al brandy)

Hummus

Selección de salazones a vuestro gusto

Pan casero o comprado en obrador artesano

Hay muchas recetas fáciles que encajarían en el menú San Valentín 2018 pero nos quedamos con una de sabor suave y aromático. El salmón con salsa de mostaza os permitirá disfrutar de una sesión gastronómica delicada.

Ingredientes:

4 filetes de salmón

½ cebolla

½ puerro

Unas ramitas de eneldo

2 cucharadas de mostaza suave

El zumo de medio limón

Un trozo de corteza de limón

Pimienta blanca

1 cucharada de harina de maíz o Maizena

250 ml de caldo de pescado

Elaboración:

El Salmón con salsa de mostaza es una receta saludable sin dejar de ser apetitosa. Es ideal para todo tipo de paladares y estamos seguros de que a tu pareja le encantará.

El poste debe ser sencillo, así que te proponemos unas deliciosas trufas con chocolate, ¿qué mejor ocasión para prepararlas?

Ingredientes:

200 gr de chocolate

100 ml de nata para montar

25 gr de mantequilla sin sal

75 gr de fideos de chocolate

Cómo elevar a la categoría Michelín tu menú San Valentín 2018

Las recetas fáciles te permitirán dedicar toda la atención a tu invitado y al momento que celebráis. Y, no te olvides que puedes incluir variaciones en el menú San Valentín 2018, para que la sensación en el paladar sea aún más inolvidable. Te recomendamos:

Que los ibéricos estén cortados a cuchillo, la diferencia se nota.

Preparar el pan en casa… el aroma de la cocción impregnará toda la casa aportando calidez al ambiente.

¿Conocías estas recetas fáciles? ¿Cómo va a ser tu menú San Valentín 2018?