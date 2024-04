La fortuna de Kiko Rivera, al descubierto: «He tenido suerte»

‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano VIP’, ‘Gran Hermano Dúo’ o ‘La herencia envenenada’ son algunos de los programas que han ayudado a Kiko Rivera a salir adelante. Hace un tiempo decidió renunciar a su faceta televisiva para centrarse en su trayectoria artística. Después de arremeter duramente contra su madre en diversos platos de Telecinco, el sevillano ha optado por llevar a cabo una estrategia distinta. A pesar de que ha cambiado su discurso en varias ocasiones, lo último que ha contado es que tiene dinero suficiente como para mantener a su familia de aquí a unos años. Según explica, ha realizado varias inversiones que le permiten vivir de forma desahogada, aunque en su momento acusó a Isabel Pantoja de haberle arruinado.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Kiko Rivera es el hijo pequeño de Paquirri, uno de los toreros más importantes de nuestra generación. Lamentablemente el diestro falleció hace muchos años y dejó una suculenta herencia que ha quedado en manos de Isabel Pantoja. El DJ le ha reclamado su parte a la tonadillera, pero esta ha dado la callada por respuesta y se siente completamente traicionada por su primogénito. En el pasado era «su pequeño del alma» y en la actualidad son dos extraños. Por suerte Kiko ha sabido utilizar sus apellidos para hacerse un hueco en los medios de comunicación.

Hay una pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué Kiko Rivera dice que tiene tanto dinero si vive de alquiler? El músico asegura que le gusta mucho cambiar de casa, prefiere no comprometerse y empezar de cero cuando considera oportuno. En una de sus entrevistas aseguró que tenía más dinero que Anabel Pantoja, algo que el público puso en duda. La rivalidad que hay entre los primos es más que evidente, pero los datos no engañan y en estos momentos Anabel es una de las creadoras de contenido más cotizadas de España.

Kiko Rivera habla abiertamente de su dinero

Kiko Rivera dio una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ para explicar qué pensaba realmente de Anabel Pantoja. Se han criado como hermanos, pero la colaboradora se posicionó al lado de Isabel Pantoja durante el conflicto familiar y Kiko no se lo perdono nunca, así que llevan un tiempo distanciados. El DJ ha aprovechó este espacio para lanzar un dardo envenenado, asegurando que su vida económica era más atractiva que la de Anabel.

«No me gusta hablar de dinero, pero tengo un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000 de euros. No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme», declaró en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. Estas palabras llamaron poderosamente la atención porque durante la pandemia ocasionada por el coronavirus Kiko le contó a Tamara Gorro que había pedido una ayuda al gobierno.

Durante ‘La herencia envenenada’, Rivera volvió a asegurar que Isabel Pantoja le había ocasionado grandes problemas económicos, por eso resulta extraño que después presumiera de tener más de un millón de euros ahorrado. «He tenido suerte en algunas de mis inversiones, he ganado dinero y he invertido», comentó intentando justificar su cambio. «Desde hace un tiempo decidí invertir mi dinero para que me genere más dinero. Sí, tengo bitcoins».

La guerra no tiene final

La batalla familiar que existe entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha terminado repercutiendo en Anabel. Fuentes cercanas aseguran que la colaboradora se ha distanciado de Kiko Rivera para proteger a la cantante, aunque hay algo más. Kiko ha visto como su prima dejaba de ser un personaje secundario para convertirse en una estrella que brilla con luz propia y no se abría tomado bien este paso adelante. Los comentarios que hizo durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’ respaldan esta teoría.

«Quiero que ella entienda, sin que parezca que la quiero atacar, que hay un determinado momento en el que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor, pero siempre he sido igual. Ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar, graciosa, sin vergüenza ninguna, encantadora… a ser una persona que no sé si es mi prima Anabel o Jennifer López», declaró exactamente.

Anabel nunca le ha terminado de gustar la televisión. Empezó a trabajar en Telecinco de forma casual cuando aceptó defender a su primo en el plató de ‘Supervivientes’. Justo en ese momento se quedó sin su puesto de trabajo y en la cadena le empezaron a ofrecer proyectos, así que poco a poco fue metiendo la cabeza y acabó en ‘Sálvame’. En el espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez alcanzó el éxito y se convirtió en toda una celebridad, así que abandonó la pequeña pantalla en cuanto se dio cuenta de que podía vivir con sus redes sociales. Comenzó a patrocinar productos y a representar a marcas, negocio que le ha generado ingresos muy suculentos.