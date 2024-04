Horario Alcaraz – Shevchenko: dónde ver y a qué hora es el partido de tenis del Mutua Madrid en directo

Carlos Alcaraz se estrena en segunda ronda del Mutua Madrid Open 2024 y se tendrá que enfrentar a Aleksander Shevchenko. El murciano llega tras semanas con molestias físicas y espera poder revalidar el título, pero ha llegado a asegurar que con disputar unos cuatro partidos se conformaría para seguir cogiendo sensaciones de cara a uno de los Grand Slam más esperados: Roland Garros.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2024

Carlos Alcaraz inicia su andadura en el Mutua Madrid Open 2024 para tratar de revalidar el título que consiguió ganar en la pasada edición. El murciano no participó hace una semana en el Trofeo Conde de Godó y ahora espera poder desplegar su mejor nivel en la Caja Mágica y dejar atrás esos problemas con las lesiones que le han estado afectando. El joven tenista de El Palmar ha tenido molestias en el antebrazo y le ha impedido estar a su mejor nivel, pero en la capital de España, delante de todo el público que le apoyará, espera poder llegar hasta la gran final y repetir el gesto de levantar el trofeo en un torneo en el que no estará Novak Djokovic, pero sí Rafa Nadal. Pero antes de pensar en este duelo tendrá que centrarse en superar en segunda ronda a Aleksander Shevchenko en este Masters 1.000 que se celebra en la capital de nuestro país.

Este año no está siendo el mejor para Carlos Alcaraz, ya que entre los torneos que no ha conseguido ganar y en los que no ha participado o se ha tenido que retirar por lesiones, el murciano está perdiendo bastantes puntos. Eso sí, el de El Palmar logró llevarse el Masters 1.000 de Indian Wells el pasado mes de marzo y ahora quiere volver a salir como campeón en el Mutua Madrid Open 2024. El paso de los días permitirá ver cómo llega y en qué nivel está el tenista que está llamado a recoger el testigo de Rafa Nadal y darle muchas alegrías a los aficionados españoles.

Este emocionante encuentro entre Carlos Alcaraz y Aleksander Shevchenko de segunda ronda de este Masters 1.000 Mutua Madrid Open 2024 ha sido programado por la ATP para este viernes 26 de abril, pero la organización todavía no ha desvelado el horario en el que se disputará este choque en la pista central Manolo Santana.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2024

Carlos Alcaraz, que ocupa el número tres del ranking de la ATP, tendrá que enfrentarse a Aleksander Shevchenko, al que nunca se ha medido en el circuito profesional de tenis. El tenista ruso, aunque nacionalizado como kazajo, tiene 23 años y mide 1,85 centímetros, dos más que el murciano. Ocupa el puesto 59 en la tabla de tenistas y este viernes 26 de abril buscará dar la sorpresa frente al de El Palmar, aunque no lo tendrá nada fácil porque el español llega a la Caja Mágica para darlo todo y conseguir revalidar ese título en el Mutua Madrid Open 2024 como ya hizo hace unas semanas en el Masters 1.000 de Indian Wells.

Este será el debut de Carlos Alcaraz en esta edición del Masters 1.000 madrileño y por su lado del cuadro han caído rivales del nivel de Rublev o Holger Rune, a los que se podría medir en cuartos de final o Alexander Zverev, con el que se podría ver las caras en las semifinales. Ya en la final serían los tenistas que van por el otro lado en este Mutua Madrid Open 2024, entre los que podríamos encontrar a Stefanos Tsitsipas, Rafa Nadal, Daniil Medvedev o Jannik Sinner.

Dónde ver a Carlos Alcaraz ante Shevchenko en directo y en vivo

El Mutua Madrid Open 2024 comenzó el pasado lunes 22 de abril y por delante hay dos semanas apasionantes de puro tenis en la capital de España, ya que este Masters 1.000 concluirá el próximo domingo 5 de mayo. Los aficionados que no puedan acercarse a la Caja Mágica se tendrán que conformar con ver los partidos de este histórico torneo por televisión en directo a través de La1, Teledeporte, ambos del canal público RTVE, así como por Movistar+. Hay que recordar que los dos primeros canales son gratis y darán los encuentros en abierto, mientras que el último es una plataforma de pago a la que habrá que estar suscrito. Esto significa que estas son las vías para ver este Carlos Alcaraz – Shevchenko de la segunda ronda del Masters 1.000 madrileño.

Por otro lado, todos los seguidores de Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y amantes del tenis en general, también podrán seguir los partidos de sus tenistas favoritos en el Mutua Madrid Open 2024 en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de RTVE Play y Movistar+. Recordamos que están disponibles estas apps para ser descargadas en dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs. Además, también hay que tener en cuenta la aplicación de pago Tennis TV, que es de pago, pero que tiene los derechos para retransmitir todos los partidos de la ATP, salvo los Grand Slam.

