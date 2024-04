La aplaudida reflexión de Ferrero sobre el futuro de Carlos Alcaraz: “Tiene que aprender…”

Juan Carlos Ferrero representa una parte fundamental del equipo de Carlos Alcaraz, tanto en los torneos más importantes del calendario como en las sesiones de entrenamiento que llevan a cabo durante todo el año. El campeón de US Open y Wimbledon tiene un talento descomunal, pero es la figura de su entrenador principal la que le permite explotarlo en pista y conseguir los éxitos que se propone. En los últimos meses, Alcaraz no ha podido colmar las expectativas, en cierta medida debido a las lesiones, y Ferrero sale al paso para analizar la situación.

Con tan sólo 20 años, Alcaraz ya ha conseguido varias distinciones a nivel mundial que le confirman como uno de los mejores deportistas de la actualidad. En la última gala de los Premios Laureus, celebrada el lunes 22 de abril en Madrid, Carlos fue el encargado de ceder el testigo a Jude Bellingham como mejor deportista revelación en estos reconocidos galardones, y acudió a la ceremonia acompañado por su manager, Albert Molina, y por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, con los que también comparte tiempo de preparación de cara al Mutua Madrid Open.

En la alfombra roja y en mitad de la atención a los medios acreditados, Juan Carlos Ferrero dejó unas declaraciones que deben servir para conocer la situación actual de Carlos Alcaraz y a lo que debe acostumbrarse el tenista español en este tramo, con lesiones y resultados que no llegan a colmar la enorme ambición del jugador murciano.

«De cara al estado mental de un jugador nunca es positivo, pero está empezando a ver la luz, se ha encontrado bien en el entrenamiento y va a ser positivo de cara a lo que queda de jornada y prepararse lo mejor posible», comentó Ferrero, en declaraciones a Eurosport, sobre el estado de Alcaraz y su posible participación en el Masters 1000 de Madrid.

A continuación, el técnico, que en su carrera como tenista pasó por situaciones muy negativas en relación con las lesiones, dejó un consejo para Alcaraz. «Él tiene que aprender que esto forma parte de lo que es el circuito, casi todas las semanas son muy seguidas, venimos de dos meses en Estados Unidos y en Montecarlo tuvo ese pequeño susto que nos ha tomado más tiempo del que esperábamos, pero el calendario es así y cuando te lesionas pasa que hay dos o tres torneos que no puedes jugar» comentaba Ferrero, en unas declaraciones bien recibidas por los seguidores de Alcaraz en redes sociales.

El papel de Ferrero para ‘educar’ a Alcaraz

Juntos desde que el vigente campeón del Mutua Madrid Open tenía 15 años, la relación entre Carlos y Juan Carlos Ferrero va más allá de lo meramente deportivo, y precisamente por eso el papel del técnico es fundamental en la evolución del jugador español. Alcaraz, hace apenas una semana, confirmaba la importancia de Ferrero en su labor de educador. «Tras la gira americana me faltó mantener la ilusión. Ferrero venía a decirme que la temporada no termina en septiembre. Por cosas así lo tengo al lado: no me ríe las gracias, sino que me dice lo que debe decirme», afirmó, sincero, Carlos Alcaraz.