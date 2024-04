Alcaraz confía en jugar el Mutua Madrid Open y pide un favor a la organización

Carlos Alcaraz quiere jugar el Masters 1000 de Madrid y apura todos los plazos posibles para disputar su encuentro de segunda ronda –está exento de la primera– en la Caja Mágica. Lesionado del antebrazo las últimas semanas, motivo por el que se perdió Montecarlo y Godó, el nº1 español compareció en la presentación oficial del Mutua Madrid Open, en la Plaza Mayor, y dio buenas noticias sobre su estado físico, aunque sin confirmar su presencia definitiva en el torneo.

La apretada agenda de Alcaraz le llevó a la céntrica Plaza Mayor de Madrid, donde fue uno de los grandes protagonistas de la presentación oficial del Mutua Madrid Open. Acompañado por la campeona femenina de 2023, Aryna Sabalenka, así como también por Feliciano López, director del torneo, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, e Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, el ganador del Masters 1000 de Madrid la pasada temporada fue preguntado, en el acto, por sus sensaciones y las opciones de defender título en la capital de España.

«Estoy mejor. Anímicamente, estoy muy bien. Al final, cuando me bajé de Montecarlo, intenté hacer todo lo posible para estar en Godó y no pudo ser. Me dolió. Espero estar en Madrid cada año y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para estar. No quiero dar nada por hecho, pero, después de los últimos días, hoy ya he entrenado con raqueta, me atrevo a decir que, si todo va igual, estaremos», se sinceró Carlos Alcaraz, después de un día positivo de entrenamientos en la Caja Mágica, donde busca, además de sensaciones, adaptación a la tierra batida en altura de Madrid.

Para estar a tono, Alcaraz pidió a la organización del Mutua Madrid Open, con su director Feliciano López presente, que su estreno en el torneo se dé el sábado 27 de abril, para tener un día más de preparación. «Me vendría mejor tener un día más, pero, al final, esto siempre va a sorteo y lo que te toque, te ha tocado. Si podemos elegir, elegiríamos sábado».

Haber ganado las ediciones de 2022 y 2023 coloca la vitola de favorito sobre Carlos Alcaraz, quien quiso quitársela rápidamente en la presentación del torneo. «No me considero favorito. Es complicado en el mundo del tenis. Cada partido es un mundo. Tienes que entrar a pista y jugar los partidos. Más para mí, que vengo sin partidos ni ritmo», afirmaba.

El detalle de Alcaraz con su ídolo Nadal

Alcaraz también tuvo unas palabras para Rafa Nadal, que jugará en Madrid puede que por última vez. «Para mí siempre va a ser especial jugar con Rafa. Dos veces han sido aquí en Madrid y sería un placer poder compartir pista con él. Nada es imposible. A lo mejor nos enfrentamos en la final… o no. Todo puede pasar. Como jugador, que es mi ídolo, seguro que me haría ilusión», contaba el murciano sobre Nadal, con el que coincidió el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Para acabar, Alcaraz habló de la presión de jugar en casa, ante un público que le apoya y que le ha visto ganar. «No me presiono. Intento transformarlo en algo positivo. Me da mucha energía jugar aquí con mi gente, mi familia, mi equipo, mis amigos. Intento cogerlo como energía positiva. Un torneo que he venido desde que era pequeño. No me lo tomo como presión, sino que como motivación extra», zanjó.