Cuadro final del Mutua Madrid Open: los rivales de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el torneo de tenis

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya conocen a sus rivales en el cuadro final del Mutua Madrid Open, después del sorteo efectuado en las instalaciones de la Caja Mágica, donde se celebra el torneo de categoría Masters 1000 entre el 22 de abril y el 5 de mayo. Nadal cuenta con un debut asequible, dentro de un cuadro muy complicado, mientras que el camino de Alcaraz sería potencialmente más sencillo, en su defensa del título logrado en 2023.

Nadal y Alcaraz son los dos grandes reclamos del Mutua Madrid Open 2024, aumentando si cabe su caché después de conocer la ausencia de Novak Djokovic, que vuelve a renunciar al torneo madrileño por tercera vez en los últimos cuatro años. Los dos principales representantes de la Armada van por lados distintos del cuadro, por lo que no se cruzarían hasta una hipotética final. La parte alta, en la que se encuadra Rafa Nadal, es teóricamente mucho más complicada que la parte baja, la de Carlos Alcaraz.

El debut de Rafael Nadal en el Mutua Madrid Open se dará miércoles o jueves y será ante un tenista desconocido en el circuito ATP, principalmente por su juventud. Darwin Blanch, estadounidense de apenas 16 años –nacido en 2007–, es el rival de Nadal en primera ronda en Madrid, en un duelo aparentemente sencillo y para tomar sensaciones por parte del jugador balear, al que se le complica y mucho el cuadro a continuación.

Si consigue derrotar a Blanch, Nadal se mediría en segunda ronda a un viejo conocido, Alex de Miñaur, quien le derrotó en el reciente Trofeo Conde de Godó. Rafa estaba pendiente de la suerte y no le ha acompañado en el sorteo del cuadro del Mutua Madrid Open, donde Frances Tiafoe sería su rival más probable en tercera ronda, antes de, en octavos de final y si todo va rodado, encontrarse, posiblemente, con Stefanos Tsitsipas.

The full draw for the 2024 @MutuaMadridOpen 🔥

