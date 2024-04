Bellingham, deportista revelación del año

Jude Bellingham fue elegido deportista revelación en la 25.ª edición de los Premios Laureus que se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid. El jugador del Real Madrid recibió este galardón de la mano de Carlos Alcaraz, último ganador, y Marc Márquez, que lo ganó en la edición de 2014.

Bellingham recibe este premio unas horas después de haber dado la victoria al Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona que se celebró el domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El inglés hizo el 3-2 definitivo en el tiempo de descuento para seguir confirmando que su crecimiento es superlativo.

🏆 Jude Bellingham es el ganador del premio Laureus revelación del año 2024. #Laureus24 pic.twitter.com/VYOkY6Je2c

