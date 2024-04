La contrarreloj de Nadal hacia Roland Garros: 32 días de sufrimiento y esperanza

Rafa Nadal no es el tenista más sonriente en las ruedas de prensa, pero su semblante este miércoles en la Caja Mágica, nada más comenzar una cita con los medios en la que el lleno, literalmente, fue absoluto, no hacía presagiar nada bueno. Después de reaparecer en el Trofeo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open llegaba como una oportunidad para Rafael de cara a seguir sumando partidos. Sin embargo, el campeón no se siente preparado, hasta el punto de tirar de temas emocionales para justificar la estancia en Madrid y, casi a la vez, poner en duda lo que parecía imposible: su participación en Roland Garros.

Si bien el entrenamiento de Nadal del miércoles, previo a la rueda de prensa, tuvo contratiempos, el trasfondo de la situación apunta a ser mucho más grande y relevante. Rafa, como él mismo confesaba, es una persona muy competitiva, y este pilar, que junto a su talento le ha llevado a escribir la historia en el tenis profesional, ahora se tambalea debido a la siempre fatal combinación lesiones-edad.

En el horizonte, más allá del Mutua Madrid Open, se encuentra un torneo como Roland Garros, que empieza en poco más de un mes y para el que Rafa Nadal necesita estar preparado. Es el lugar en el que hay que «morir», como comentó tras caer eliminado del Godó, al mejor de cinco sets, y no merecerá la pena jugar si no es con la posibilidad de darlo todo. 32 días de esperanza, pero también de sufrimiento, el que mostró de alguna manera el tenista balear en la rueda de prensa en la Caja Mágica.

Nadal, por primera vez desde que encarriló su vuelta a las pistas para 2024, se desmarcaba de Roland Garros, hasta el punto de no sólo apartarlo de la máxima prioridad, si no incluso cuestionar su presencia en el torneo que ha ganado 14 veces. «No sé lo que va a pasar en las siguientes semanas, yo voy a estar peleando para intentar jugar París y si se puede se puede y si no, no se puede. No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir», comentaba, causando una sorpresa de tal calibre que incluso su anuncio de despedida, casi confirmada, de Madrid, quedó en segundo plano.

"Siento que tengo que jugar. Me hace ilusión. Quiero disfrutar la oportunidad de hacerlo en Madrid, un lugar muy especial en mi carrera". @RafaelNadal, listo para el @MutuaMadridOpen. #DeportePlus pic.twitter.com/IiRhJteTr8 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) April 24, 2024

Nadal reflexiona en espera de un cambio

Si alguien sabe lo que es revertir una situación ese es Rafael Nadal, que no tira la toalla y encara el mes que le queda para estar preparado. «Me voy a dar las oportunidades para intentar que esto suceda. No se acaba el mundo con Roland Garros aunque ha sido el torneo más importante», aseguró, para deslizar después que hay otros objetivos como los Juegos Olímpicos que también le motivan en este año final de su carrera. A continuación, ya dando paso a las preguntas en inglés, volvía a exponer la situación.

«En el deporte, lo he dicho muchas veces pero es que es verdad. Las cosas pueden cambiar muy rápido. Si no estoy listo para intentar ese cambio, ese cambio no se dará. Estoy aquí para darme una oportunidad. Si en algún momento empiezo a tener mejores sensaciones con mi cuerpo, necesitaré estar preparado, no voy a estar preparado si estoy en casa», explicaba Rafa Nadal, con increíble suficiencia.

El cambio, si bien no está asegurado, puede llegar, y Nadal quiere asegurarse de que si eso se produce, él tendrá todo listo para intentar triunfar una vez más, a poder ser en Roland Garros. «No pierdo la esperanza, sólo acepto la situación que vivo hoy, pero eso no quiere decir que en unas semanas la situación no pueda cambiar. Ahora mismo la situación es la que es, pero voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo las cosas que necesito para darme la opción de estar listo si el cambio se da».

¿Cuándo empieza Roland Garros 2024?

Las fechas de Roland Garros están marcadas en rojo, cada año, en el calendario tenístico, pero más si cabe en un 2024 en el que el segundo Grand Slam de la temporada verá despedirse, con casi total probabilidad, a Rafa Nadal, el jugador con más títulos en toda la historia del torneo. El 14 veces campeón sigue luchando para jugar un torneo que comenzará el domingo 26 de mayo y que acabará con la final masculina, el domingo 9 de junio de 2024.