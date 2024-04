Alcaraz se quita presión en Madrid: «Con jugar tres o cuatro partidos estaría contento»

Carlos Alcaraz sigue con su idea firme de disputar el Mutua Madrid Open, pero no quiere ni oír hablar de la presión del favorito. Pese a contar con la vitola de vigente campeón del torneo, Alcaraz llega en duda debido a unas molestias en el antebrazo que le llevaron a perderse el Masters 1000 de Montecarlo y el Trofeo Conde de Godó, lo que le lleva a ser prudente de cara a la competición en la que debutará viernes o sábado en la Caja Mágica.

«Quedan días antes de mi primer partido. Hoy he entrenado con un poco más de intensidad y las cosas han ido bastante bien. He tenido buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meterme en problemas conmigo mismo diciendo que voy a jugar al 100% y voy a ganar porque no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Con las sensaciones de este martes me conformo con jugar tres o cuatro partidos», comentaba Alcaraz, que necesitaría seis victorias para revalidar el título de 2023 en el Masters 1000 de Madrid.

En la atención a los medios de comunicación presentes en la Caja Mágica, Alcaraz habló de su ausencia, obligada por lesión, en los torneos de Montecarlo y Barcelona. «A mí me encanta competir y cuando me salto una competición me duele. El estar en casa recuperando es una sensación dura para mí. Barcelona es un torneo muy bonito y me dolió no estar. Tengo muchas ganas de volver a la pista y jugar un partido oficial después de Miami», afirmó el segundo cabeza de serie del cuadro del Mutua Madrid Open.

Lo que sí parece más rodado es que Alcaraz pueda hacer su debut en el Masters 1000 de Madrid, que se produciría el viernes o el sábado –horario por confirmar– ante el ganador del duelo de primera ronda que mide al kazajo Alexander Shevchenko y al francés Arthur Rinderknech. «Si sigo así saltaré a pista pero no quiero confirmar al 100%», comentó Carlos, en la tarde del martes y a falta de varios entrenamientos para seguir mejorando.

Alcaraz comienza a golpear con fuerza

La de la mañana del martes fue la segunda sesión de entrenamiento de Carlos Alcaraz en las instalaciones de la Caja Mágica en la semana en la que debe debutar en el Mutua Madrid Open. Después de un primer entreno, el lunes, con moderación, este martes se le pudo ver en una de las pistas exteriores, junto a su entrenador Juan Carlos Ferrero, golpeando más fuerte y acelerando en busca de las mejores sensaciones posibles, previas a su primer encuentro en Madrid.

Este martes, Alcaraz volverá a ejercitarse por la tarde y entre el miércoles y el jueves podría tomar una decisión final sobre su participación en el torneo, al tiempo que se confirman tanto su rival en segunda ronda del cuadro como el horario y día del encuentro.