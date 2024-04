La FIA parece decidida a dejar a Fernando Alonso sin disputar un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1. Esto sólo pasaría en el escenario de que pierda todos los puntos de su superlicencia y, de momento, la Federación Internacional del Automóvil le ha quitado la mitad. El asturiano ya sólo cuenta con seis de los 12 con los que se empieza cada año al renovarse este sistema y si el organismo continúa empeñado en castigarle se podría a llegar a la situación de que le prohíban correr en España.

A falta de cuatro citas para que llegue la de Montmeló, Fernando Alonso no tiene todas consigo. Por primera vez desde que corre en la F1, el bicampeón del mundo podría ausentarse del GP de su país por una cadena de injusticias por parte de la FIA, que le está convirtiendo en su piloto más castigado. Primero fue la de Australia, en la que el accidente de George Russell en las últimas vueltas le salió realmente caro.

Además de esa histórica sanción de 20 segundos que le bajó de la sexta a la octava posición, perdiendo cuatro puntos para la tabla de pilotos, Fernando Alonso también fue multado con tres de la superlicencia. Tras una decisión bastante dudosa y que despertó opiniones de todo tipo y muchas dudas dentro del Gran Circo, la FIA no tardó ni dos carreras más en volver a condenar con dureza a Alonso.

Después de uno de los enfrentamientos más bonitos que se han visto últimamente en la F1, la FIA volvió a sacar el mazo para sancionar a Alonso. La sanción fue de 10 segundos, insignificante porque el de Aston Martin abandonó por un pinchazo en una rueda, pero la más significativa le afectó a la superlicencia, que se quedó con seis puntos.

Fernando Alonso y las sanciones de la FIA

De esta forma, contando las carreras hasta regresar a España, Fernando Alonso tendrá que ir con más precaución de la cuenta en Miami, Imola, Mónaco y Canadá. Esto no debería ser así, pues la magia de la F1 son duelos y batallas como la vivida en la madrugada del pasado sábado entre los dos españoles. Ambos salieron mal parados, especialmente Alonso, pero la FIA, con sus sanciones, nos estarían privando de más dosis de esas vueltas de pura adrenalina.

Alonso analizó lo sucedido después de la carrera al sprint de Shanghái: «Lo he disfrutado porque después de ponernos segundos en la salida pensé que íbamos a caer muy rápidamente, pero nos mantuvimos ahí. Le exigimos a los neumáticos más de lo necesario y al final no teníamos más ruedas. Imagino que me hubiesen pasado».

«Ha sido una carrera muy divertida, esperemos que mañana sea así. No teníamos muchos neumáticos ya. Él abrió la trazada para no dejarme sitio y en la curva 8 yo me abrí, en la 9 no se abrió y me llevé la peor parte. No duele porque sólo han sido un punto o dos y ha sido divertido», concluyó en sus declaraciones post carrera.

Unos días después, su jefe, Mike Krack, arremetió contra la FIA por este motivo: «¿Seis puntos de penalización para Alonso? Sí, a este ritmo sería difícil terminar la temporada. Intenté pedir explicaciones y nadie me dijo nada. Lance (Stroll) también recibió dos puntos de penalización el domingo. Así que en este momento estamos acumulando una gran cantidad de puntos de penalización».