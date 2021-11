En Levántate OK, Javier Cárdenas desvela este lunes algo que sólo sabía hasta ahora su equipo: cómo el Grupo Prisa se negó a darle un Premio Ondas. «Esto es la primera vez que lo cuento. A los tres años de estar en Europa FM, la empresa presentó a nuestro programa a competir por el Premio Ondas. ‘No vamos a presentar a nadie más para forzar que te lo den a ti porque te lo mereces’, me dijo Ramón Osorio, director general de Atresmedia Radio. Pues en Prisa la respuesta fue: ‘Este tío (por Cárdenas) se está cargando todos los programas de nuestra casa y encima no le vamos a premiar’. Y lo ganó Carlos Alsina, que sólo llevaba unos meses haciendo su programa de la mañana tras la salida de Carlos Herrera».