Azkena Rock Festival 2026: a qué hora salen las entradas, cómo comprar y cuál es el cartel

Hoy martes 4 de noviembre arranca oficialmente la venta general de entradas para el Azkena Rock Festival 2026. La cita, que volverá a celebrarse en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz) los días 18, 19 y 20 de junio, ya tiene confirmado un cartel impresionante con el mítico Alice Cooper a la cabeza, de modo que si deseas asistir mejor que no te quedes sin tu entadas.

La apertura de venta está marcada a las 10:00 horas, tanto para la modalidad general como para los bonos especiales. La organización ha puesto a disposición diferentes opciones según la edad o el número de personas que compren juntas, así que si estás pensando en ir, conviene tener claro qué tipo de entrada se adapta mejor a tu caso. El Azkena Rock Festival vuelve a apostar por su fórmula de siempre: nombres históricos del rock, propuestas poco vistas en España y una experiencia que va más allá de la música. Pero antes de pensar en quién toca o qué día, es importante saber cómo y dónde comprar las entradas.

¿A qué hora salen las entradas del Azkena Rock 2026 y dónde se compran?

Las entradas se ponen a la venta hoy martes 4 de noviembre a las 10:00 horas en la web oficial del festival: www.azkenarockfestival.com. No habrá entradas físicas ni distribución en otros canales: toda la gestión se hace desde esa página.

El abono general tiene un precio promocional de 140 euros + gastos, aunque hay descuentos disponibles para menores de 24 años (Bono Gaztea) y grupos (Bono Cuadrilla). También está habilitado el pago a plazos y, como en anteriores ediciones, los menores de 14 años pueden entrar gratis si se presenta el formulario correspondiente.

Qué bonos existen y cuánto cuesta cada uno

Estas son las modalidades disponibles:

Bono general: 140 € + gastos. Da acceso a los tres días de festival.

Da acceso a los tres días de festival. Bono Fan (agotado tras la preventa) : 130 € + gastos.

: 130 € + gastos. Bono asistentes anteriores (agotado) : 125 € + gastos.

: 125 € + gastos. Bono Gaztea: 100 € + gastos. Solo para menores de 24 años (se debe presentar el DNI).

100 € + gastos. Solo para menores de 24 años (se debe presentar el DNI). Bono Cuadrilla: 104 € + gastos por persona. Se compran 5 y se reciben 6. Disponible hasta el 5 de enero.

104 € + gastos por persona. Se compran 5 y se reciben 6. Disponible hasta el 5 de enero. Menores de 14 años: entrada gratuita (previa inscripción online).

También se ofrecen viajes organizados en autobús con salida desde ciudades cercanas como Bilbao, Donostia/San Sebastián, Pamplona, Zarautz, Arrasate o Alsasua, con parada muy cerca del recinto.

¿Cuál es el cartel del festival?

El cartel del Azkena Rock Festival 2026 está repleto de nombres potentes y muy esperados. Lo encabeza Alice Cooper, padrino del shock rock y auténtica leyenda que regresa a Mendizabala tras 17 años. Su show será el único en España y se espera una puesta en escena teatral, cargada de clásicos, sorpresas y temas de su último trabajo, The Revenge of Alice Cooper.

Otro cabeza de cartel es Social Distortion, que vuelven al Azkena cuatro años después con un único concierto en el Estado. Punk, rock & roll y letras que hablan de redención, pérdidas y calle, todo con el inconfundible estilo de Mike Ness.

El festival también contará con un concierto exclusivo de Imelda May junto al guitarrista Darrel Higham, en una actuación que reivindica el espíritu más clásico del rock & roll. Y atención a SUGAR, que ofrecerán su primera actuación en España desde 1993. Un auténtico reencuentro para quienes vivieron los años dorados del power pop y el indie rock noventero.

Punk, folk, metal y rock sin etiquetas

Junto a los cabeza de cartel confirmados, tenemos también el punk de Evaristo (La Polla Records, Gatillazo, Tropa do Carallo), Discharge (referentes del D-Beat británico), The Adicts (que visitarán Mendizabala con su gira de despedida), Circle Jerks, Sleaford Mods o Tropical Fuck Storm.

Y en el lado más narrativo del cartel destacan Jason Isbell & The 400 Unit, uno de los grandes nombres del folk rock estadounidense, y Old Crow Medicine Show, que celebrarán sus 25 años de carrera en el Azkena con su primera actuación en España. Sonidos de raíces, banjos y letras que cuentan historias, al más puro estilo Nashville.

En la vertiente más dura del cartel están Corrosion of Conformity, que presentarán un disco doble de versiones de clásicos del rock, Voivod, banda canadiense de metal progresivo con décadas de trayectoria, y Therapy?, que tocarán completo su mítico álbum Troublegum.

Nuevas bandas que pisan fuerte y regresos muy esperados

Además de las grandes leyendas, el festival ha apostado por bandas más jóvenes que están ganando terreno. Split Dogs llegarán con su punk directo y sin adornos; Starbenders traerán una mezcla entre glam, rock alternativo y new wave; y The Damn Truth, desde Canadá, ofrecerán un directo cargado de actitud, con Lee-La Baum como voz principal.

Desde Gipuzkoa, Nhil pondrán el toque más elegante con su fusión de soul, funk y pop, mientras que Rodeo, referentes del stoner vasco, repasarán los temas de su último disco X. Por último, se suma The Del Fuegos, banda reunida recientemente con los hermanos Zanes al frente, uno de ellos autor de la biografía oficial de Tom Petty.