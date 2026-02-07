Zapatero, ¡pobre!, también tiene que comer

Tras muchas semanas huido después de las preocupantes noticias para sus intereses y su imagen tras la caída de su amigo el tirano, torturador y genocida Maduro, esta semana reapareció entre escoltas para desmentir sin mucho énfasis que el medio millón de euros recibido de su amigo Martínez se debe a «análisis globales» y no al rescate de Plus Ultra mediante 53 millones aflojados por el Gobierno Sánchez.

Aunque tiene una cara como el hormigón armado se le notaba mucho la mentira. ¿»Analisis globales»? ¿De qué está hablando este tipo siempre tan tonto como estulto? ¿Para quién? ¿Sobre qué temas «globales»? Este sujeto cree que todos los españoles somos tan cortos como aquel con el que jugaba a las cartas durante años y cobraba por ello en el Congreso de los Diputados, un tal Julián Lacalle (familiar de militares franquistas) creo que se llamaba. Posteriormente, le colocó en La Caixa… Y dónde si no.

Ya sabemos que como mínimo trincó medio kilo, y otro tanto sus señoras hijas. Eso por lo de Plus Ultra, mientras no se demuestre lo contrario. También sabemos de los inacabables viajes a Venezuela durante la sanguinaria y ladrona dictadura comunista. Lo que todo el mundo intuye y nadie ha presentado aún son pruebas contundentes de cuánto cobraba del régimen asesino. Todavía. El secretario del Tesoro norteamericano, que se supone que tiene pruebas e información al respecto, ha dicho recientemente que Zapatero era parte significativa del entramado dictatorial. ¡Y tanto! Pedía en el helicoide a los presos políticos que dejaran de criticar al régimen (estando presos por sus ideas políticas contrarias a las del tirano), maquillaba en Europa a los torturados y asesinos y, finalmente, presionó a Edmundo González Urrutia para que aceptara su exilio en España.

¡Éste es el bambi que se cree inmarcesible!. Toda España, Europa e Iberoamérica sabe ya que este tipo es una mala persona con doble, triple o cuádriple juego.

Estamos esperando sus declaraciones de Hacienda porque todavía continúa viajando en coche oficial y con seguridad pública.

Zapa, amigo, si no tienes pá comer, llámanos y contratamos un crowfunding a tu amigo y coleguilla Pablo Iglesias.