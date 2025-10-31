Las Torres caídas del sanchismo

Es sólo cuestión de tiempo, de esperar un plazo prudencial antes de leer, negro sobre blanco, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres que ya está en poder del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, un documento que podría derivar en la petición de imputación del ministro ante el Tribunal Supremo. Torres disfruta del aforamiento propio de los miembros del Gobierno y, en consecuencia, de observar el magistrado que existen suficientes indicios delictivos contra su persona, elevaría una exposición razonada al Supremo motivando las razones para su procesamiento.

La adjudicación de hasta 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión –la empresa de Víctor de Aldama– por un total de 4,7 millones de mascarillas FFP2 y EPI KN95 destinadas a hospitales (837.800 unidades resultaron ser falsificaciones) es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de un ministro que mantenía hilo directo con Koldo García. Y mantener hilo directo con Koldo García -toda una cadena de WhatsApp– es exponerse al juicio de los tribunales de justicia.

La UCO ha hecho un análisis pormenorizado de las actuaciones del hoy ministro desde que era edil y luego alcalde de Arucas en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2011 y 2015. Se investigan presuntas comisiones recibidas cuando ocupó ese cargo municipal, antes de escalar a presidente autonómico y, posteriormente, a ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Torres mantenía una impecable relación con empresarios considerados «mafiosos» en las islas con los que hicieron buenos tratos, pero la vía de investigación clave de la Guardia Civil se centra en sus manejos con la trama de Koldo García y que irían mucho más allá del mero pago de varios millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por mascarillas a la postre defectuosas por precios altos en un contexto de emergencia máxima.

Durante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el ministro dijo que no le «constaba» ningún tipo de reunión con Aldama. El clásico recurso de la negación. Nada nuevo, porque lo nuevo sobre Víctor Torres está a la vuelta de la esquina.