¿Tienen los bancos ideología?

Uno recuerda las viñetas satíricas donde se pintaba el baquero orondo con una chistera y un buen puro, tratando displicente a los que iban a pedir el crédito. En estos tiempos las entidades bancarias nos hablan con voz susurrante, participan de nuestros sueños, hacen obras sociales, y si fueran ingenuos pensaríamos que nos hemos equivocamos y son ONGs. Ya sabemos que los niños no vienen de París, que los bancos son los que financian las campañas políticas, que sostienen a duras penas los medios de comunicación y sus lamentables cuentas de resultados y que nunca olvidaron la ley de la usura. Y que, para muchos, entre ir al banco o al dentista la única diferencia es la posición de la silla. Pero no sabíamos, lo cual es la última novedad que además tienen ideología.

Todo esto viene a cuento porque una entidad financiera muy importante, aunque tampoco eso es mucho decir, dada la cacareada concentración bancaria que hay en España y que tanto perjudica a la competencia, al cliente-ciudadano y a la iniciativa empresarial, se ha descolgado con un informe sobre el bienestar de los animales. En esta época del buenísmo, al que se suma alborozadamente esa entidad financiera importante la preocupación por los derechos de los animales es algo que genera buen rollo. Especialmente si esa entidad financiera importante también ofrece buenos seguros para las mascotas, programa de atención a las mismas, dentro de un contexto económico en el que el sector petcare dicen ser uno de los mayor rentabilidad para los fondos de inversión.

Pero en ese informe-encuesta del que tenemos tantas sospechas como los del CIS se ha introducido casi sin querer alguna pregunta sobre los toros y la caza. Lo que llaman «el uso» de los animales para lo cinegético y lo taurino. El animalismo universal como ideología programática de una entidad financiera tan importante. Se ha encargado esa entidad financiera tan importante de hacerlo público en algunas cabeceras por otra parte participadas por aquellas. Todo casi por casualidad y dentro del contexto de una iniciativa legislativa popular que pretende la abolición de la tauromaquia. Como han apuntado nuestros compañeros de mundotoro.com, es significativo que el diario barcelonés La Vanguardia haya publicado la noticia del informe con una fotografía de la mencionada ILP abolicionista. Otra casualidad.

Esa entidad financiera tan importante, cuyo nombre no diremos para no darle publicidad gratuita en estas líneas, en verdad no tendrá ideología alguna, salvo la del parné, como es lógico. Y estará echando cuentas, que es lo suyo propio, de cuántos firman la iniciativa para posibles captaciones de seguros de mascotas, o de cuentas corrientes para las mismas mascotas, o para sus propietarios llevados del amor fraternal al animal de toda condición. Normalmente, además, como suelen ser urbanitas estos clientes, pisan poco el campo, todo eso del mundo natural les gusta más en los folletos bancarios y en los informes biempensantes. El problema es que a lo mejor a la entidad financiera tan importante puede que no le salgan los números de algunas personas, a las que no les convenzan los fines ocultos del informe.