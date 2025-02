Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo urbanístico de los próximos años en Europa, todavía tiene una cuenta pendiente con los propietarios originales de los terrenos: BBVA cuenta con 1,2 millones de metros de suelo de aquellas familias a las que se le expropiaron los terrenos y, posteriormente, se adjudicaron a BBVA y al Grupo Duch. Aunque las últimas noticias aseguran que estos propietarios se llevaron un revés judicial, lo cierto es que el proceso todavía puede frenar por completo las operaciones de construcción.

Desde Grupo Baraka explican a OKDIARIO que el proceso no está zanjado, como se quiso contar en marzo del pasado 2024, «puesto que el Supremo lo que valoró» al rechazar su recurso fue que «no era la vía ni se podía discutir el fundamento de la sentencia previa». Por ello, el grupo que dirige Trinitario Casanova volverá a explicar que, dado que tiene los derechos de todos los «reversionistas», es decir, de las familias que originalmente son los dueños del terreno, quiere hacer uso de ellos. De hecho, en un auto con fecha del pasado 5 de abril del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, logro que se le concediera una medida cautelar a Baraka.

Esta medida cautelar es la «anotación preventiva en los registros de los terrenos que deje constancia del litigo abierto entre los antiguos propietarios de estas parcelas y los promotores del nuevo proyecto, en caso de venta a un tercero». El caso sigue, por tanto, abierto.

Fundamento legal e historia

Grupo Baraka es quien se hizo cargo de los derechos de las familias dueñas de los terrenos que, tras su expropiación, fueron adjudicados a BBVA y el Grupo Duch.

La ley permitía a quienes les expropiaban un terreno para cualquier función pedir su devolución si se dejaban de usar esas tierras para el objeto que llevo a la expropiación: desafectar el suelo, por ser técnicos.

Dado que los terrenos se expropiaron desde Adif para diversos asuntos relacionados con el transporte ferroviario, cuando dejaron de usarse para ello, las familias exigieron su derecho a recomprar esos terrenos que eran suyos -pagando lo que se conoce como justiprecio-. Como los terrenos no habían sido desafectados, constó su reclamación, pero se solicitó que volvieran a hacerlo tras desafectarse el suelo.

Los intereses cruzados con la operación de Madrid Nuevo Norte pasaron entonces a enfrentar a las familias con BBVA o Grupo Duch, porque se hizo una adjudicación del terreno sin que los propietarios pudieran pagar primero el justiprecio. Por ello, cuando el Estado lanzó esa adjudicación, todas las grandes corporaciones decidieron retirarse, pero BBVA no lo hizo, prometiendo hacerse cargo de esos «reversionistas».

El ‘olvido’ de BBVA

Tras la adjudicación, los propietarios de suelo aseguran que «siempre se les dio largas», y que «nunca se atendió a sus reclamaciones». De hecho, desde BBVA dan por hecha la operación exitosa de Madrid Nuevo Norte sin contar con los reversionistas, a pesar de que la condición de la adjudicación de esos 1,2 millones de metros era que se hicieran cargo de las reclamaciones de las familias afectadas.

«Muchos han fallecido ya», nos cuentan con lamento algunos familiares de los propietarios originales del terreno. Cuando «los terrenos se expropiaron, en los años 60, los dueños eran familias humildes». Madrid no había crecido tanto y la zona no tenía el valor que tiene ahora. Pero «las familias» lo vienen «reclamando desde hace más de 30 años. No es un asunto de ahora».

BBVA no sólo no atendió las reclamaciones sino que, en el año 2018, logró que el Gobierno eliminase literalmente la responsabilidad de hacerse cargo de los reversionistas. El ejecutivo aprovecha un dictamente de 2002 citado por el ahora ex ministro José Luis Ábalos en el Congreso. Dictamen que este diario sigue buscando, porque no consta en la Administración.

El Gobierno, en todo caso, sacó el contrato adelante con el siguiente texto: «Eliminamos esa responsabilidad por el dictamen del 9 de octubre de 2002».

1,2 millones de metros de suelo que se quedan en BBVA tras una adjudicación casi directa «gracias a que se harían cargo de lo que nunca se han hecho cargo», según cuentan los propios reversionistas.