Madrid Nuevo Norte despega: la Comunidad detecta un gran interés de inversores internacionales

La antigua Operación Chamartín -ahora denominada Madrid Nuevo Norte- avanza a pasos agigantados y comienza a tomar protagonismo fuera de las fronteras españolas. «Actualmente, hay ocho universidades, tanto nacionales como internacionales, interesadas en una de nuestras parcelas más importantes», explica a OKDIARIO José Luis Moreno Casas, director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid. Se trata de la parcela 1, que cuenta con más de 64.000 metros cuadrados y que se prevé que salga a concurso en 2026 o 2027. El planteamiento del Ejecutivo regional para ésta es desarrollar un campus de escuela de negocio, una universidad o un equipamiento sanitario.

No obstante, no es la única parcela que la Comunidad de Madrid está dando a conocer entre inversores de gran parte del mundo. «En total son cuatro parcelas, de titularidad pública, que se van a ofertar los próximos años, para atraer talento e innovación a la ciudad de Madrid”, explica Moreno Casas. Y añade: “Si convocásemos el concurso hoy, por lo menos tenemos dos empresas o inversores que están interesados en cada una de ellas, con lo cual no quedaría desierto”.

De éstas cuatro parcelas, la que va a estar disponible antes es la número 5, concretamente, en 2025. Está situada en Las Tablas y cuenta con una edificabilidad de casi 20.000 m2. «Está pensada para la atracción de startups y de innovación. La idea que hay es que haya algo tipo incubadora o aceleradora», matiza .

La segunda parcela que estará disponible es la número 7, es la más grande que la región va a tener disponible, pues cuenta con cerca de 80.000 metros cuadrados de edificación. Aquí se prevé que se desarrolle algún museo internacional, un centro para conciertos o unas instalaciones deportivas. Por último, la parcela número 73 se destinará a un hub de innovación, que podría alcanzar los 14.500 metros cuadrados edificables.

Impacto de 15.200 millones en el PIB

Las obras de regeneración urbana de Madrid Nuevo Norte tendrán un impacto de 15.200 millones de euros en la economía nacional, equivalente al 1,3% del PIB actual, y de 12.000 millones en la de la Comunidad de Madrid (5,2% del PIB autonómico).

Además, estas actuaciones generarán unos ingresos fiscales de 5.868 millones de euros para las Administraciones Públicas, según el estudio ‘Impactos Socioeconómicos de Madrid Nuevo Norte’ realizado por la Universidad Autónoma, a través de su Instituto de Predicción Económica Lawrence R. Klein.

En total, se estima que la inversión que movilizará el conjunto de actuaciones urbanísticas a lo largo de los próximos 25 años se elevará hasta los 25.197 millones de euros, de los cuales 11.069 millones se destinarán a las obras de transformación urbana, incluida la compra de suelos, a los que se sumarán 14.128 millones que se estima provendrán de las transacciones inmobiliarias.

En total, de los 11.069 millones de euros, 9.256 millones procederán de la iniciativa privada, mientras que 1.813 corresponderán a la inversión pública, que afrontarán el Estado, de mano de la empresa pública Adif, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Madrid Nuevo Norte

La actuación comprende más de 2,35 millones de m2 de suelo. El desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte contempla la construcción de 10.500 viviendas por parte de la empresa DCN, de las cuales en torno al 38% contarán con algún tipo de protección pública. Además, el proyecto contará con 1,5 millones de m2 de oficinas y 400.000 m2 de zonas verdes.

Por otro lado, con esta actuación también se remodelará la estación ferroviaria de Chamartín, donde Adif ya ha puesto en marcha el macroproyecto de reforma y transformación de la estación, que supondrá una inversión de 1.200 millones de euros.

Además, el proyecto Madrid Nuevo Norte incluye la construcción de tres nuevas estaciones de Metro, una nueva estación de Cercanías en el sur de Fuencarral y la implantación de un sistema de Bus Prioritario.