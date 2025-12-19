El socialista Negueruela une en su contra a mujeres de izquierda y de derechas

Al secretario general del PSOE de Palma y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento balear, Iago Negueruela, le ha denunciado por acoso una militante del partido, pero los socialistas han decidido que eso del «Yo sí te creo, hermana» no es más que un eslogan y, en consecuencia, han archivado el caso sin mayores contemplaciones. Se da la circunstancia de que la diputada ibicenca de Vox Patricia de las Heras ya vivió situaciones de acoso y coacciones, enmarcadas en un caso de flagrante machismo, por parte del tal Negueruela, un tipo que alcanzó la secretarí general del PSOE de Palma en un clima de máxima división interna. Al parecer, el dirigente socialista tuvo un comportamiento «indecente» con la parlamentaria de Vox, con increpaciones y persecuciones por los pasillos de la cámara. Hubo testigos que ratificaron lo ocurrido. Todo, al parecer, respondió al hecho de que De las Heras había denunciado comportamientos inadecuados de Negueruela durante una reunión en sede parlamentaria. El portavoz socialista fue tajante: «Las cosas de fuera del Parlament se quedan fuera del Parlament», llegó a decirla airado.

Para quien quiera ver en las quejas de la diputada de Vox un interés político para dañar electoralmente al PSOE -argumento de los socialistas-, la denuncia de la militante socialista contra Negueruela por acoso les deja sin coartada. Esto no va de izquierdas ni derechas, sino de dignidad. Que el PSOE dude de la palabra de la diputada de Vox -«Yo no te creo, hermana»- entró dentro de lo normal en un partido que es líder mundial en hipocresía feminista. Pero que dude también de la palabra de una militante socialista es la apoteosis del cinismo. Lo cierto es que el tal Negueruela es un tipo que ha logrado lo más difícil -aunque no debería serlo-: que una militante socialista y una diputada de Vox, dos mujeres ideológicamente en las antípodas, se hayan atrevido a denunciarle.