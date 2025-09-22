El rescate de Europa ante el secuestro de la democracia en España

El ex presidente del Gobierno negociando en Suiza el Gobierno de España. Es un delito de alta traición y de lesa patria que comete el presidente del Gobierno al negociar con un prófugo de la justicia en un país neutral. Jamás piense el presidente de Gobierno que ello se puede admitir narcotizando a los españoles a fuerza de nosotros no poder impedirlo, pues ha secuestrado el Estado de Derecho, y la Constitución.

Un presidente de Gobierno que manda a un ex presidente de Gobierno sumido en corrupción política abyecta siendo cómplice de quienes presiden un narco Estado señalado por delitos de lesa humanidad por NU, y el propio presidente de Gobierno en ejercicio, ser también cómplice de esa narco dictadura y estar impidiendo a su presidente legítimo poder ejercer su mandato al ser el propio presidente del Gobierno cómplice de un usurpador.

¿Pretende el presidente de Gobierno normalizar lo que es un comportamiento inasumible por cualquier demócrata ? No lo va a lograr. Negociar en Suiza con un prófugo de la justicia que a su vez le permite gobernar con siete votos corruptos con una ley de amnistía hecha a la medida de esos golpistas para su autoamnistía y como pago un sillón presidencial, es imposible de poder creer y aceptar en una democracia.

No existen palabras para calificar esta traición más absoluta a cualquier principio democrático y por supuesto a cualquier comportamiento mínimo que las personas han de tener.

Hace falta tener un modo de entender la vida criminal y sin escrúpulos, un modo de entender la vida auténticamente delictivo, corrupto y tenebroso para actuar como hace el presidente de Gobierno; sin embargo, no es de extrañar dada su conexión prostibularia y de beneficios de los lupanares.

¿Como es posible poder tener un presidente de Gobierno con esos antecedentes y modos de operar conocidos como consecuencia? Es que es sencillamente imposible, con dichos antecedentes, poder siquiera comprender o esperar algo normal de este alto responsable público.

Todo lo anterior, no puede en absoluto condicionar la vida de los españoles y es imposible de admitir tanta depravación y ataque constante de todo lo que acomete y en su continua voluntad de tanto vilipendio a la convivencia de todos.

Europa está absorta y se frota los ojos, toda vez que el engaño constante y masivo del presidente del Gobierno ha surtido efecto, incomprensiblemente, en estos años. Sin embargo, ahora por fin, ha caído del caballo y puede comprobar la realidad. Más aún, comprobar que debería haber hecho caso a los múltiples avisos que desde todos los sectores de la sociedad civil le hemos ido dando, y, por tanto, ahora tiene el enorme deber de recuperar con creces el tiempo perdido en aras a la defensa a ultranza de ese enorme tiempo perdido y del rule of law tan lesivamente atacado a diario.

Compareceré Dm el próximo 25 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en nombre de 31 asociaciones de la de la sociedad civil de toda España para denunciar la gravísima situación que vivimos y que jamás se había producido en una democracia europea, donde un primer ministro está ya señalado por la prensa mundial, a diario, como líder de una corrupción asfixiante en su familia, su gobierno y su partido y como el máximo exponente de quien ataca al rule of law… a los fundamentos básicos de la democracia.

Un primer ministro que se permite decir que las elecciones son perder el tiempo, prescinde del Parlamento y ataca a las bravas al Poder Judicial y a la prensa libre. Se permite atacar a los jueces y decir que su mujer y su hermano, imputada y procesado, son inocentes, y que su Fiscal General del Estado procesado es también inocente… y todo ello declarado en la televisión pública española, y horas después dicho en Gran Bretaña también en un medio de enorme repercusión internacional, lo cual, de nuevo, no hay palabras para calificar tal traición a tu propia nación y consumada desde el extranjero.

Pediremos en el Parlamento Europeo que esta broma, que no lo es, más bien un enorme compendio de acciones destructoras de la sociedad, ha de terminarse ya y que excepcional y extraordinariamente las más altas instituciones europeas han de formalizar públicamente también extraordinaria y excepcionalmente la llamada inmediatamente a elecciones en España como única manera de solucionar tal gravísima emergencia y que han de hacerlo ellas, pues los españoles estamos con nuestro Estado de Derecho secuestrado y bloqueado y un presidente de Gobierno que ahogado por su corrupción está decidido a traspasar todas las reglas de seguridad para que una democracia pueda existir.