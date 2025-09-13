¿Qué pasa con Feijóo?

El runrún va en aumento, sobre todo, después de que la rentrée haya resultado un tanto decepcionante. ¿Qué le pasa a Feijóo, dicen muchos voces no precisamente sospechosas de enemigos, que va de tumbo en tumbo? Hay algunas en-sordinadas que, incluso, se atreven a decir que se echa en falta a Pablo Casado… Pareceres siempre los habrá para todos los gustos, especialmente en la derecha que tampoco ha terminado de aprender demasiado de lo que ocurrió en España entre 1931-1936, si bien tengo para mí que el liderazgo de Feijóo está hoy sólidamente asentado, aunque todo es susceptible de mejora, si es que se deja, que se deja poco.

En su descargo habrá que escribir y escribo que ni Fraga, ni Hernández Mancha, ni Aznar, ni Rajoy, tuvieron jamás y enfrente a un presidente del gobierno tan correoso, trapacero y sin vergüenza constitucional como Sánchez. Digo ello porque con cierta frecuencia se olvida. Ni tampoco que esa derecha haya tenido nunca desde la restauración democrática a su flanco derecho una oposición de la oposición tan formidable. Porque si Vox no hubiera existido el 23 de julio 2023 el tráiler político hubiera sido completamente diferente. Pero existe y existirá, al menos, a medio plazo.

A los líderes que no excitan en demasía, el gran politólogo austriaco Karl Popper les recomendó no cometer errores y, a ser posible, acertar en algo, pasando por transmitir la sensación, entre los que te apoyan, de que pueden contar contigo. Esto lo hizo muy bien Casado y ni siquiera eso le bastó. Pero lo cierto es que hay profesionales que echan en falta a María Pelayo e, incluso, que ya es decir, a Pablo Montesinos, que no para de fardar de sus contactos en la Génova de Feijóo.

PD. Por si fuera poco el carajal PP/Vox, ahí está Espinosa de los Monteros que amenaza con su Atenea, que no es otra cosa que el inicio de experimento de un nuevo partido en el espectro. ¿Cómo era aquello de cuando a la abuela le da por parir…?