¿A qué organización criminal pertenecen Ábalos y Koldo?

Este miércoles un juez del Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso el suplicatorio para poder imputar a José Luis Ábalos, entre otros, el delito de integración en organización criminal, mismo delito por el que está siendo también investigado Koldo García Izaguirre. El artículo 570 bis del Código Penal dice que «se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos».

Más adelante, en el artículo 570 ter se distingue la organización criminal del grupo criminal, siendo este último definido como la unión para delinquir de varias personas, sin reunir las características de organización previamente definidas. No se trata, por tanto, de delinquir en grupo, sino de formar parte de una estructura ordenada y organizada para cometer delitos. Por tanto, existen indicios fundados de que tanto Ábalos como Koldo pertenecían a una estructura organizada para delinquir.

José Luis Ábalos Meco se afilió al PSOE con 22 añitos, mientras estudiaba magisterio. Sólo dos años después de afiliarse ya era jefe de gabinete del delegado del gobierno socialista en la Comunidad Valenciana y, desde ese momento, nunca ha dejado de ocupar cargos de poder vinculados con el PSOE. Secretario general de la Agrupación Socialista de Valencia, concejal del Ayuntamiento de Valencia, miembro de la diputación provincial, Secretario general del Partido Socialista de Valencia, diputado en el Congreso, Secretario de Organización del PSOE y ministro primero de Fomento y más tarde de Transportes. Toda una vida en la que lo ha sido todo dentro del PSOE durante más de 43 años. Podemos decir sin la menor duda que si a alguna organización ha pertenecido Ábalos, es al PSOE y que, dentro de esta organización, sus mayores ascensos los ha conseguido ayudando a Pedro Sánchez a recuperar la secretaría general.

A Koldo García Izaguirre lo conocimos en 2020, cuando la vicepresidenta y mano derecha del narco dictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, cargada con 40 maletas, llegó al aeropuerto de Barajas y Koldo se presentó allí con Ábalos. Entonces nos enteramos de que Koldo no tiene estudios y de que su currículo arranca como vigilante de seguridad y portero de un club de alterne de Pamplona, donde conoció al actual secretario de organización del PSOE, el electricista Santos Cerdán, que fue quien lo fichó como chófer del partido, lo metió en la lista para concejal de Huarte (Navarra), y se lo presentó a Ábalos, que lo fichó como escolta y acabó colocándolo en el Consejo de Renfe. El mismo Pedro Sánchez define a Koldo en su Facebook como «un ejemplo para la militancia» y dice que es «socialismo de raíz», así como que en las primarias del partido se llevaba a su propia casa por la noche los avales de militantes socialistas que le permitirían ser candidato. Nadie dudará de que Koldo no sería nadie si no hubiera entrado dentro de la organización del PSOE, sobre todo desde que la dirige Pedro Sánchez.

Evidentemente, la organización a la que pertenecían el diplomado en Magisterio que nunca aprobó una oposición, Ábalos, y el portero de club de alterne sin estudios, Koldo, se llama Partido Socialista Obrero Español. Ambos han medrado en la vida gracias a pertenecer a la organización del PSOE, sobre todo desde que juntos ayudaron a que al frente de dicha organización ascendiera Pedro Sánchez. También pertenecen a dicha organización los compradores de mascarillas truchas infladas de precio por las que se investiga a Koldo y a Ábalos. Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa, Marlaska, etc., todos los compradores de mascarillas a la trama fueron posteriormente ascendidos en sus carreras políticas por Pedro Sánchez como líder de esa organización.

El Tribunal Supremo dice que ve indicios razonables de que Ábalos y Koldo pertenecen a una organización criminal. Ninguno de ellos hubiera sido nada si no pertenecieran a la organización del PSOE que dirige Pedro Sánchez. ¿A qué organización criminal pertenecen Ábalos y Koldo? Los servicios jurídicos no me permitirían responder a esta pregunta, pero ustedes, que son inteligentes, sabrán llegar a la única respuesta razonable.