Y parecía que no se querían entre ellos

El pasado 22 de noviembre se producía un acontecimiento que podemos considerar histórico: la Familia Real reunida al completo en un almuerzo privado, para conmemorar el 50 aniversario de la restauración monárquica. A la cita también fue invitado el Rey Juan Carlos, que se trasladó desde Abu Dabi. Poco después lo hacía la Reina Sofía acompañada de su hija la infanta Cristina.

Este encuentro familiar suponía un nuevo acercamiento que coincide con la publicación de Reconcialiación, removiendo silencios que parecían asentados y que contradice ese rumor de que «los Borbones no se quieren entre ellos». Fue un emotivo almuerzo privado en el Palacio de El Pardo que pretende equilibrar, aunque sea momentáneamente, las ausencias.

En esta reunión no sólo se ha producido el esperado reencuentro del Emérito con su hijo Felipe, que mantiene el foco en la estabilidad institucional y en la imagen de unidad, aunque sea por unas horas, buscando los distintos vértices de una familia que convive con tensiones soterradas desde hace años y que no ha borrado los desencuentros, pero sí activa una especie de pausa pactada.

Una comida para estar, para aparecer todos juntos y para recordar que, incluso en tiempos convulsos, la Familia Real sigue esforzándose por ofrecer una imagen de cohesión, al menos en este aniversario.

Y como escribe Julián Quirós en ABC: «Si hemos llegado hasta aquí es porque la Corona aporta mucho más de lo que puede restar… España disfruta de uno de los modelos políticos más refinados: una democracia parlamentaria en una monarquía representativa moderadora que ejerce de árbitro» y una «Doña Sofía que ha demostrado ser una gran Reina en numerosas ocasiones a través de unas lágrimas imposibles de reprimir» (Rubén David Mena).

Y con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía, la prensa ha centrado sus comentarios en «la auténtica Letizia» como si ella fuera la única garantía de la continuidad de la Institución. Un poco cortesanos sí que son o lo parecen como podrán ustedes comprobar en los siguientes comentarios.

A juicio de Sonsoles Ónega, «a la Reina le afecta lo que vive y lo que ve. No pasa por los sitios de puntillas».

Para Lorenzo Milá: «Es una mujer cálida y cariñosa, aunque a veces no lo parezca. Y se toma muy en serio su trabajo».

Isabel Sartotorius: «Letizia es muy buena persona y muy buena amiga. Un modelo de mujer que me encanta».

Carlos Alsina: «Letizia tiene la capacidad de llegar hasta donde se proponga».

Alfredo Urdaci: «Cuando estaba en TVE era muy perfeccionista».

Carmen Chaparro: «Letizia es amable y cercana. Con ella puedes charlar de todo porque ella sigue siendo la periodista que no se corta a la hora de hablar de nada» (Pronto).

Leído lo leído, un exceso total. Al menos, a mí me lo parece.

Chsss…

A sus 87 años no concibe jubilarse mientras siga aportando lo mejor de su vida.

Ha sorprendido la boda con su tercera mujer, tan sólo seis meses después de conocerse.

Su dieta se basa en un desayuno proteico de… ¡¡¡ocho claras y un huevo!!! Declara que éste es el secreto de su físico.

No sólo se han separado después de llevar juntos 13 años sino que han puesto a la venta su lujosísima mansión por 5 millones de euros.

Nunca se había subastado en Sotheby’s un inodoro, en este caso de… ¡¡¡oro!!! de 18 quilates, por el que se ha pagado la friolera de… 10,5 millones de euros.

«Unos cuantos piquetitos, un bofetón light, una teta manoseada», según los datos del INE, 34.648 mujeres víctimas de violencia de género en 2024 en España.

El Ayuntamiento de Madrid estrena nuevo logotipo que sustituye al que instauró Gallardón hace 20 años: el nuevo símbolo conserva todos los elementos: la corona, las siete estrellas, el oso y el madroño. En el pulsador, justo debajo del logotipo recién horneado, aparece el anterior que ya ha quedado antiguo, según los comentarios de muchos profesionales de diseño.