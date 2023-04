La ‘izquierdona’ ya se prepara para tomar la calle

El gran jefe de Podemos lo ha dicho claramente: no le sería desfavorable un Gobierno PP/Vox con un PSOE deshilachado después de perder el poder, tal y como le ha ocurrido en otras situaciones anteriores.

Se trataría de una gran oportunidad para resurgir después de las anunciadas cenizas en las que se convertirá ese partido, según las encuestas, tras las próximas elecciones municipales y autonómicas. La extrema izquierda necesita un caldo de cultivo similar al que tuvo en 2015, que permitió a Iglesias y sus coaligados pasar del cero al infinito. Y ese caldo de cultivo no será otro que la herencia en bancarrota que tendrá que gestionar un hipotético Ejecutivo del centroderecha y la derecha, teóricamente, presidido por Núñez Feijóo. Ignoro (es un decir) si el nuevo presidente en el supuesto de ser el más votado tendrá que volver a conjugar la palabra maldita «recortes», pero lo que sí es un hecho indiscutible es que tendrá que poner orden en una caja pública que está hecha unos zorros con más agujeros que un queso de gruyère.

¿Se imaginan las calles incendiadas bajo hordas de jóvenes desatados? Podemos hacernos una idea cabal porque ya vivimos en aquellos años episodios escasamente edificantes. Por otro lado, no creo que Iglesias y su círculo interior, después de haber probado las mieles del poder, estén en situación de volver a beber agua tomando posiciones en la escuálida sociedad civil. Hoy en España no se vive mejor en otro sitio que no sea el ganapán mensual, adobado con algunas prebendas, que surge de un puesto de representación política o cabalgando a lomos de un coche oficial, a ser posible negro y con chófer.

A la izquierda le resulta sumamente fácil movilizar a sus mesnadas, sobre todo cuando tienen el poder los de la acera de enfrente. Lo hemos visto recientemente en Madrid y lo comprobamos antaño.