Feijóo llama a movilizarse: no queda otra

¿Qué hacer ante la orgía de detritus acumulado que tapa a Pedro Sánchez? ¿Qué puede hacer un jefe de la oposición ante el actual estado de cosas? Pues lo que ha hecho: llamar a la sociedad a manifestarse sin banderas partidarias el domingo 30 de noviembre en el centro de Madrid (Templo de Debod).

No queda otra. El pueblo español debe ser consciente de lo que está ocurriendo con la España constitucional y democrática tras siete años y medio en manos de un desalmado sanchista. Tuve ocasión de saludar el pasado jueves al líder popular en una conmemoración mediática. He encontrado a un dirigente sereno, consciente de lo que le espera y determinado a cumplir el rol que la historia personal le ha reservado el destino. Pero, sobre todo, se diga lo que se quiera, Núñez Feijóo es el destino tan necesario como imprescindible para mandar al averno a esa vergüenza histórica conocida como «sanchista».

No se trata de rentabilizar electoralmente, aunque también, una situación insoportable, sino poner coto a un desvarío tan permanente como intolerable.

He escrito en numerosas ocasiones, es algo que el columnista conoce a la perfección, que ningún jefe del PP tuvo hasta ahora que enfrentar a dificultades sin cuento. Ni Fraga, ni Aznar, ni Rajoy tuvieron que mirar a la derecha porque en esos tiempos la unidad de toda la derecha se había convertido en un «bien de Estado». Aun así, cualquier posibilidad de alternancia en el poder de la nación pasa por el PP que lidera el muchacho de Os Peares. Feijóo se merece una oportunidad y, además, no hay otra.

Va siendo hora de que, por una vez, el conjunto del centro derecha y la derecha tengan claro que es el momento de unir y no dividir. Por ello, creo que todo aquel español que se ame a sí mismo y a su país debe encontrarse este domingo en el centro de la capital de España.