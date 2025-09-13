La Cometa de Iracheta juega con la derecha

En un post anterior de la edición semanal de este Palo Alto de hace dos entregas hacía referencia el autor a la productora La Cometa y su programa Mañaneros en TVE, en el que una activista de extrema izquierda, ágrafa y sin excesivos fundamentos camuflada de periodista insultó a doce millones de ciudadanos que cometen el gran pecado de votar a la derecha.

Lejos de pedir disculpas, algo reservado a personas inteligentes, la inexportable tertuliana (más propia de patios de vecindad que de abrevar en platós con un mínimo de seriedad) se envalentonó, negó la mayor, pidió amparo (y lo consiguió) a los que han decidido pagarle y, a partir de ahí, seguir diciendo paqueirada tras paqueirada hasta la derrota final. Fue, en efecto, amparada por El Cerilla (el gracioso sobrenombre no es cosecha de este autor), obsesionado con ser el presidente de RTVE más variopinto y chundanguero que jamás habitó bajo la sombra de de un Sánchez cualquiera y que trata de meterla doblada a cualquier analista de audiencias, eso sí, en medio de la chacota del respetable.

Pero no es el único amparo que cosechó la activista ex concejal zurda. Se informaba en ese post que la productora y el buque insignia del Grupo Eurostar Media Group (Sigma2) está dirigida por Rosa Díaz Fernández, cuya madre fue secretaria de Mariano Rajoy y su marido, Jaime García Legaz (ex diputado y ex secretario de Estado con Aznar y Rajoy) y, al parecer, aplaudieron que la agresiva activista sanchista les llamara directamente «idiotas» por pertenecer al PP. El columnista se ha visto sorprendido por la cantidad de clicks cosechados por ese post y por la intercomunicación de los lectores ofreciendo información en un asunto político/mediático propio para el consumo de los muy cafeteros televisivos.

Según esas informaciones llegadas al ordenador del columnista, el personaje clave no es la buena de Rosa (La Peligrosa), aunque también, con madre y marido del PP, bien relacionada en Génova 13, instancia en la que realiza grandes esfuerzos para alcanzar la pole position por si suena la flauta ante personas (la dircom, por más señas) allegadas a Núñez Feijóo. No, al parecer y sin parecer, el personaje clave es el tal Gerardo Iracheta, presidente y dueño del citado Grupo. Es el que habría muñido la adjudicación para producir Mañaneros con su viejo e íntimo amigo de antaño José Pablo López desde sus años de estudios en el CEU, que como todo el mundo sabe, es un centro universitario donde se adora a Mao Tse-Tung por la mañana y se venera a Lenin al atardecer. Un programa, básicamente anti-PP, como el que produce en Telemadrid es, esencialmente, anti-PSOE. Cobra por ambos; ahora quiere dejarle también su número de cuenta corriente al cuitado Mazón, aprovechando las particulares circunstancias de éste.

Según las informaciones facilitadas, que el autor ha intentado confirmar con el interesado sin excesivo éxito, el joven Iracheta es originario de la localidad ribereña navarra, Tafalla, de familia acaudalada y muy próxima o militante de la derechista UPN, siglas en la que estuvo incluido el PP durante muchos años. De hecho, el tal Iracheta, al que se le suponen rompedoras veleidades, se enfrentó a un conocido del PP cuando la formación dirigida entonces por Rajoy decidió que el PP tenía que exhibir sus siglas en el Viejo Reyno.

A cambio del buen y respetuoso trato que el PP recibe en Mañaneros, siempre con Ruiz dorando el lomo a Feijóo y Tellado, esta formación tiene el detalle de pagar una cantidad nada desdeñable a la empresa matriz, Sigma2, demoscópica que no suele dar ni una. ¡Remember 23J 2023!

La novedad es que la productora, además de ser agasajada (por precio, naturalmente) en la TVE de Sánchez y a la par en la Telemadrid de Ayuso, lo hará en breve en A Punt, la tele autonómica valenciana bajo la batuta de Carlos Mazón. Lo dicho, la pela es la pela. La coherencia es un mero ribete para horteras.

Núñez Feijóo, ¿te sorprende lo que luego hacen con tu secretario general Tellado e, incluso, contigo mismo, cuando decides, por ejemplo, darle un aire al karaoke?

PD. Lo cierto y descriptible es que el PP, sus consejeros en RTVE y su aparato de comunicación de Génova 13 se muestran incapaces de poner coto a la agresión antidemocrática desde la radiotelevisión pública estatal desde que amanece hasta que el sol se larga. Sólo Cayetana Álvarez de Toledo les ha tomado la medida justa. Ahí está su elegante choteo del plúmbeo Fortes, la salsa gorda de todo sectarismo y desfachatez profesional. ¿Por qué Feijóo no mueve ficha?