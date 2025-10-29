Un año de la DANA: la izquierda no busca justicia, sino enfangar la verdad

Se cumple un año de la tragedia que asoló Valencia llevándose por delante la vida de más de dos centenares de personas, un año de esa DANA mortal que quedará para siempre marcada en la memoria de España. La riada ha dado paso al fango político para anegar la verdad de lo ocurrido aquel 29 de octubre, porque siendo evidente que hubo errores de gestión política mortales de necesidad, imputables a la Administración autonómica y central, todo lo vivido estos últimos doce meses responde a los intentos de la izquierda de rentabilizar políticamente la tragedia, convirtiendo a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en una suerte de desalmado sin escrúpulos causante de las muertes.

Y eso, con independencia de que su gestión aquel día fatídico presente sombras que habrá que despejar para que resplandezca la verdad, es una infamia alentada por la izquierda y sus terminales mediáticas -con el apoyo de algún medio de derechas, por cierto- con el fin último de imponer un relato de los hechos falso que exima de cualquier responsabilidad al Gobierno de Sánchez.

Porque lo que hemos sabido es que los errores en cuanto a previsión y toma de decisiones ese 29 de octubre vinieron marcados por la nula capacidad de reacción de una Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno, que arrastró en su pasividad al Ejecutivo valenciano, incapaz de actuar -es obvio- en tiempo y forma para paliar los demoledores efectos de la DANA.

Sin embargo, la izquierda ha tratado de imponer su relato sesgado de lo ocurrido, obviando que los evidentes errores del Ejecutivo autonómico fueron, en parte, consecuencia de la ceguera de un organismo del Gobierno central que no advirtió de las dimensiones de la tragedia que se venía encima. La izquierda ha tratado de enfangar la verdad para arañar un puñado de votos. Cañas y barro como mezquina estrategia política. No buscan justicia, sino hacer de una tragedia mortal su catapulta electoral.