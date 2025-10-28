El negocio que sale adelante tras perderlo todo en la DANA: «Juan Roig ha salvado a muchos comercios»

Miles de negocios también fueron devastados por la trágica DANA que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. Uno de ellos es El Tavolino, una tienda de muebles situada en el municipio de Sedaví, que perdió el 100% de su materia prima en apenas unas horas. Sus dueños lograron salvar la vida casi por casualidad, pero perdieron miles de euros en apenas unas horas. Gracias a las ayudas recibidas, en primer lugar por Juan Roig, han logrado salir adelante un año después.

Este miércoles, 29 de octubre, se cumple el primer aniversario de la peor riada de la historia que arrasó los pueblos colindantes a la ciudad de Valencia y uno de ellos fue Sedaví, un municipio de poco más de 20.000 habitantes situado en la zona de la huerta sur de la capital del Turia. Como ocurrió con otras localidades limítrofes, el desbordamiento del barranco del Poyo también se llevó por delante vida, negocios y sueños en esta localidad.

Uno de los negocios que fue anegado por el agua es El Tavolino, una tienda de muebles rústicos situada en un polígono industrial a la vera de la carretera v-31, donde perdieron la vida decenas de valencianos. Este negocio, como muchos otros, también fue arrasado por el agua, con la única excepción de que, tratándose de una tienda de muebles, se desperdició toda la materia prima en la que había invertido miles de euros. Los sueños de una vida que se llevó el agua.

Un año después de la tragedia, OKDIARIO se desplaza al lugar de los hechos para comprobar que la tienda se ha reconstruido de forma milagrosa. Todo gracias a la humanidad de los voluntarios que sacaron el fango cuando era necesario, la familia de los regentes que ayudó a aclimatar la zona y después la ayuda económica de Juan Roig primero y la Generalitat Valenciana después. Ana Márquez Montero relata a este periódico cómo ha sido el año más difícil de su vida.

«Fue horrible»

«Era una tarde normal, como otra cualquiera, y me salvé gracias a un cliente que avisó que venía agua. No daba crédito porque no estaba lloviendo. Gracias a que me insistió, me fui a su casa y vi venir la catástrofe. Fue horrible», cuenta Ana sobre la trágica tarde del 29 de octubre de 2024. «Estuve en su casa atrapada tres días hasta que pudo venir a por mí mi familia. Fue horroroso y horrible. Habría que estar aquí para saber lo que vivimos. Por mucho que contemos, es la sensación, los olores, sonidos, vacío. Es todo. Sensaciones terroríficas», relata.

Por lo que respecta al comercio, su dueña deja claro que «fue arrasado al 100%». «Entró el agua hasta el 1,70 de altura. Pudimos acceder al cuarto día. Era putrefacción, barro, porquería. Con mucho trabajo y esfuerzo pudimos volverlo a poner en pie», relata a este periódico. «Fue empezar de cero. Hemos recibido ayudas. Tengo que decir que la primera ayuda y más importante para los comercios fue la de Joan Roig. Fue la primera que llegó. A partir de ahí, poco a poco los seguros, alguna ayuda de la Generalitat», cuenta.

«Juan Roig fue el primero en ayudar»

«Salvó a muchos comercios. Vino el primero cuando todos habíamos bajado los brazos. Fue el primer impulso», dice sobre la importante ayuda del dueño de Mercadona a los comercios de Valencia. El empresario dio dinero a todos los comerciantes con la condición de que abrieran sus puertas meses después. No fue un préstamo ni hubo intereses. Fue una simple donación.

Ahora, desde Muebles El Tavolino, miran con optimismo al futuro, aunque saben que queda mucho trabajo por delante. «Estamos muy agradecidos. Todo ha ido bien dentro de lo que cabe. El negocio está en pie, aunque queda mucho por hacer», afirma Ana.