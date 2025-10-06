Choice Day AliExpress: tus compras ahora con hasta 20% de reembolso gracias a Beruby

AliExpress arranca octubre cargado de ofertas: del 1 al 7 de octubre encontrarás descuentos de hasta el 60 % en miles de productos, desde teléfonos móviles hasta básicos para el hogar como robots aspiradores. Además, puedes aplicar códigos promocionales que restan entre 2 € y 75 € según el importe de la compra. Descubre todas las ofertas del Choice Day de AliExpress.

Lo realmente especial de este mes es que, durante el 6 y 7 de octubre, AliExpress devuelve dinero de cada compra. Gracias a su colaboración con Beruby, recibirás un 20 % de reembolso por producto, con un máximo de 23 € de devolución en cada artículo. Así, si compras un smartwatch por 114,63 €, recuperas 22 €, y si sumas varios productos en tu carrito, acumulas aún más ahorro. Activa tu cashback del 20% en AliExpress con Beruby usando el código de bienvenida okdiarioae.

¿Cómo funciona el cashback en AliExpress con Beruby?

El proceso es mucho más simple de lo que parece, y en tres pasos estarás ahorrando:

Regístrate gratis en Beruby (si aún no lo has hecho). Accede a AliExpress desde el enlace de Beruby para activar la promoción. Compra cualquier producto los días 6 y 7 de octubre. Una vez validada la compra, recibirás un 20 % de devolución en tu cuenta Beruby.

Lo más interesante: el cashback se calcula producto por producto, no sobre el total de la cesta. Eso significa que cada artículo genera su propia devolución y que, si compras varios, acumulas más ahorro.

Nota: la devolución máxima por producto es de 23 €, pero en muchos casos se alcanza fácilmente y se convierte en un ahorro importante en compras de mucho valor.

Descuentos + cashback en productos destacados

En octubre siguen disponibles los códigos promocionales de AliExpress. Podrás utilizarlos en artículos con descuento durante el Choice Day y combinarlos con el 20% de devolución en cashback. Asegúrate de introducirlos en tu carrito antes de finalizar la compra:

ESCD02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 15€

: 2€ de descuento en compras mínimas de 15€ ESCD04 : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€

: 4€ de descuento en compras mínimas de 29€ ESCD15 : 15€ de descuento en compras mínimas de 109€

: 15€ de descuento en compras mínimas de 109€ ESCD20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 159€ ESCD35 : 35€ de descuento en compras mínimas de 279€

: 35€ de descuento en compras mínimas de 279€ ESCD50 : 50€ de descuento en compras mínimas de 389€

: 50€ de descuento en compras mínimas de 389€ ESCD65 : 65€ de descuento en compras mínimas de 529€

: 65€ de descuento en compras mínimas de 529€ ESCD75: 75€ de descuento en compras mínimas de 659€

Te mostramos una selección con los productos más destacados de la oferta:

El Watch 7 40/44 mm Bluetooth (Versión Global) es un smartwatch de última generación que integra AI para ofrecer datos avanzados sobre tu salud y entrenamientos. Su procesador Exynos W1000 Penta-Core de 3nm garantiza fluidez en cada uso, mientras que el GPS de doble frecuencia L1+L5 aporta máxima precisión en rutas y entrenos al aire libre.

Además, incluye FTP personalizado, batería con hasta 100 horas de autonomía, diseño en titanio de calidad aeroespacial y resistencia 5ATM, lo que lo convierte en un reloj todoterreno. Y no se queda ahí: gracias a la llamada Bluetooth y la conectividad NFC, puedes mantenerte siempre conectado sin necesidad del móvil. Su precio actual en AliExpress es de 129,63 € (con un ahorro de 89,37 €), y comprándolo a través de Beruby con el código okdiarioae recibirás además un 20 % de cashback.

El POCO X7 Pro 5G (Versión Global) es un smartphone pensado para quienes buscan potencia, autonomía y fotografía de calidad en un mismo dispositivo. Su procesador Dimensity 8400 Ultra se combina con una pantalla AMOLED de 6,67” a 120 Hz, ideal para jugar, trabajar o disfrutar de contenido multimedia con fluidez total.

La cámara principal de 50 MP junto a la estabilización óptica permite grabar en resoluciones de hasta 2K a 60 fps o incluso en Full HD a 120 fps, lo que lo convierte en un móvil perfecto para creadores de contenido. Además, integra GPS, conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth y certificación de resistencia IP68/IP69K, lo que asegura durabilidad en todo tipo de entornos. Actualmente, en AliExpress se puede conseguir por 222,36 € (ahorras 133,36 €) y, comprándolo desde Beruby con el código okdiarioae, recibirás un 20% de cashback.

El robot aspirador Lefant M3/M3L es una solución completa para quienes buscan olvidarse de la limpieza diaria. Con una potencia de 12.000 Pa, combina funciones de barrido, aspiración y fregado con una ruta de limpieza planificada gracias a su sistema láser DTOF. Su estación de vaciado, lavado y secado automáticos lo convierte en un dispositivo prácticamente autónomo.

Incorpora un depósito de polvo de más de 2 litros con filtro HEPA, funciona con batería de iones de litio, cuenta con varios modos de limpieza y permite programar sesiones gracias a su función de reserva horaria. Además, incluye bolsa de recogida, es inalámbrico y está diseñado para cubrir todo tipo de suelos. En AliExpress lo puedes encontrar por 256,53 € (ahorrando 566,84 €) y, si lo compras a través de Beruby con el código okdiarioae, recibirás un 20% de cashback.

Cómo aprovechar al máximo la promoción

Si quieres sacar todo el jugo al cashback del 20 % en AliExpress, sigue estos consejos prácticos:

Usa los códigos de descuento de AliExpress disponibles entre el 1 y el 7 de octubre. Van desde 2 € hasta 75 €, según el importe de tu compra. Compra productos de mayor valor para aumentar el reembolso, ya que el tope de devolución es de 23 € por artículo. Entra siempre desde Beruby para asegurarte de que se activa el cashback. Planifica tus compras los días 6 y 7 de octubre, porque la promoción solo estará activa en esas fechas.

Preguntas frecuentes sobre el cashback de AliExpress y Beruby

¿Cómo recuperar dinero con AliExpress y Beruby?

Muy fácil: entras en AliExpress desde Beruby, compras y recibes un 20 % de devolución por producto.

¿Cuánto tarda en aparecer mi cashback?

El saldo aparece en tu cuenta Beruby una vez que AliExpress valida la compra, lo cual suele tardar unas semanas.

¿Hay límite de devolución?

Sí, el máximo es de 23 € por producto, independientemente de su precio final.

¿Qué pasa si compro varios artículos?

El cashback se aplica artículo por artículo, así que si compras varios, sumas más devolución.

¿Necesito un código para el cashback?

No, basta con entrar a AliExpress a través de Beruby. Pero puedes combinarlo con códigos de descuento de AliExpress para ahorrar todavía más.

La oportunidad de ahorrar más que nunca

AliExpress ya es conocido por sus precios bajos, pero esta vez va más allá. Con el 20 % de cashback a través de Beruby, el ahorro es inmediato y tangible: recuperas dinero real con cada compra.

Imagina comprar un smartwatch, un robot aspirador o incluso una consola de última generación y que una parte importante del importe regrese a tu bolsillo. Esa es la magia de esta campaña exclusiva, disponible solo durante el 6 y 7 de octubre.

No dejes pasar la oportunidad de ahorrar más que nunca en tecnología, hogar, moda y todo lo que puedas imaginar. Solo son dos días, pero suficientes para renovar gadgets, mimar tu casa y darte ese capricho que llevabas tiempo posponiendo, con la tranquilidad de que una parte de tu dinero vuelve a ti.

