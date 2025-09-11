Moda, libros y fiestas: lo que no te puedes perder este fin de semana

Este fin de semana Madrid despliega una agenda vibrante que combina moda, arte, literatura y tradición popular. La ciudad se prepara para acoger la Vogue Fashion Night Out y el inicio de Madrid Gallery Weekend, al tiempo que Madrid es Moda convierte sus calles en una pasarela abierta. La cultura también se vive en Matadero con el festival literario Back to the Book, mientras que las Fiestas de Barajas ponen la nota festiva al calendario.

Vogue Fashion Night Out (VFNO)

El jueves 11 de septiembre, las calles del barrio de Salamanca volverán a convertirse en un escenario vibrante de moda, música y experiencias. La Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) regresa con una nueva edición que promete superar las expectativas y consolidar a Madrid como epicentro de estilo y creatividad en el arranque de temporada.

Un festival urbano en plena calle

La cita comenzará a partir de las 20:00 horas en la calle Ortega y Gasset, punto neurálgico de esta celebración desde sus orígenes. Este año, y por segunda vez consecutiva, la fiesta se extenderá hasta la calle Lagasca, donde se levantará el escenario principal en la intersección de ambas avenidas. Allí tendrá lugar el programa musical que marcará el pulso de la noche.

Apertura Madrid Gallery Weekend

Del 11 al 14 de septiembre de 2025, la capital española acogerá la 16.ª edición de Apertura Madrid Gallery Weekend, el evento que cada año inaugura la temporada expositiva de las principales galerías de arte de la ciudad. Impulsado por la asociación Arte Madrid, el encuentro reunirá a artistas, galeristas, coleccionistas, instituciones públicas y privadas, profesionales del sector cultural y un público cada vez más amplio que busca acercarse al arte contemporáneo.

Durante cuatro días, 57 galerías de la Comunidad de Madrid abrirán sus puertas de manera simultánea, ofreciendo horarios especiales y un programa de actividades accesible y gratuito. Una cita que refuerza a Madrid como referente internacional en la difusión del arte contemporáneo.

Back to the Book Festival

Del 12 al 14 de septiembre de 2025, el barrio madrileño de Arganzuela acoge la segunda edición de Back to the Book Festival, un encuentro que se ha consolidado como una de las grandes citas con la literatura independiente y la edición alternativa. El evento, que se celebra en la Casa del Lector del Matadero, reúne a autores, editoriales y lectores en un espacio pensado para descubrir nuevas voces, intercambiar ideas y disfrutar de los libros desde una perspectiva diferente a la de las ferias tradicionales.

La entrada es gratuita y el programa, que se despliega durante todo el fin de semana, combina venta de libros, charlas, talleres, presentaciones, podcasts en directo y actividades para todas las edades, además de contar con un beer bar, café de especialidad y sesiones de DJ.

Madrid es Moda

Del 13 al 16 de septiembre de 2025, la ciudad acogerá desfiles, actividades culturales y encuentros que celebran la capacidad de los diseñadores y artesanos españoles para transformar la moda en un motor económico y cultural. La programación completa podrá consultarse en la página oficial de Madrid es Moda; desfiles donde habrá innovación, tradición y, sobre todo, estilo.

Fiestas de Barajas

Para muchos barajeños y barajeñas, las vacaciones han llegado a su fin, pero la espera da paso a uno de los momentos más esperados del año: las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Del jueves 11 al domingo 21 de septiembre, el recinto ferial de la calle de Ayerbe se convertirá en un centro de música, tradiciones y actividades para todas las edades.

Entre tendencias, exposiciones, libros y celebraciones vecinales, la capital demuestra una vez más su capacidad para reunir propuestas capaces de atraer a públicos muy distintos. Un fin de semana que invita a recorrer Madrid con la certeza de que siempre habrá algo nuevo por descubrir.

