Fiestas de Barajas 2025: música y tradición del 11 al 21 de septiembre

Para muchos barajeños y barajeñas, las vacaciones han llegado a su fin, pero la espera da paso a uno de los momentos más esperados del año: las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Las fiestas de Barajas serán del jueves 11 al domingo 21 de septiembre; el recinto ferial de la calle de Ayerbe se convertirá en un centro de música, tradiciones y actividades para todas las edades.

Inicio de la celebración y pregón inaugural

El jueves 11 de septiembre arrancará oficialmente la programación. A partir de las 17:00 h, los vecinos podrán disfrutar de atracciones al 50% y de una gran chocolatada entre las 19:00 y 20:30 h. El grupo folclórico Calderón de la Barca abrirá la velada con un recital a las 19:00 h, seguido del pregón a cargo del grupo scout Álamos 260, quienes celebran su 50.º aniversario. Tras el chupinazo, los conciertos de Makau y Los Inspectores marcarán el inicio de la fiesta musical.

Conciertos y actuaciones destacadas

La música será protagonista todos los días. Entre los platos fuertes destacan Marlon, la Orquesta Vulkano, y el concierto especial Únicos, con Francisco y Tamara. Otras actuaciones durante los primeros días incluyen Fuego Amigo, el tributo a La Otra Oreja, y la Mad Sax Big Band, repartidos entre el recinto ferial y la Plaza Mayor.

El sábado y domingo concentrarán la mayor parte de la actividad. Entre los eventos más destacados:

Sábado 13: gran paella popular , concierto de Santero y los Muchachos, DJ Sets de Paola Hi y Omar the Kid , y espectáculo de Kids Rock Family .

, concierto de , y espectáculo de . Domingo 14: misa mayor, aperitivo popular amenizado por charanga, pasacalles familiar, Magic World, procesión de la Virgen de la Soledad y concierto de Únicos.

Además, las actividades familiares comienzan incluso antes del inicio oficial: el martes 9 y miércoles 10 se abrirán parques infantiles en la calle de Ayerbe y la Plaza de Cristina Arce, con horarios de 17:00 a 21:00 h, pensados para niños y niñas hasta 12 años.

Deportes y actividades para todos

Las fiestas de Barajas no se limitan a la música y la tradición: el deporte también tendrá un papel importante. Del 11 al 15 de septiembre se celebrarán torneos de fútbol 7 femenino, baloncesto 3×3, gimnasia rítmica, patinaje artístico, balonmano y triangular de fútbol 11. Durante el fin de semana, el XLV torneo de fútbol 11 reunirá a equipos locales, demostrando la participación activa de los clubs deportivos del distrito.

Seguridad, casetas y espacios inclusivos

Con un total de diez casetas, el recinto ferial de Barajas alcanza su capacidad máxima, ofreciendo una variedad actividades y puestos para vecinos y visitantes. Las fiestas contarán con medidas inclusivas, como pulseras fast pass para personas con discapacidad, zona VIP-TEA/PMR para disfrutar del castillo de fuegos artificiales, y la Hora Azul, un espacio sin estímulos sonoros ni lumínicos para personas sensibles, de 18:00 a 19:00 h entre jueves y lunes.

Además, se habilitará un punto violeta de información y sensibilización contra la violencia de género del jueves 11 al sábado 13 de septiembre, reforzando el compromiso del distrito con la seguridad y la conciencia social.

Vecindad y tradición

Las fiestas de Barajas 2025 siempre han destacado por su gran participación vecinal y la combinación de tradición y cultura popular. Los actos religiosos en los que se basan las fiestas, como la procesión de la Virgen de la Soledad y el besamanos del sábado 20, se intercalan con actividades infantiles, conciertos y deporte, ofreciendo una fiesta completa.

Del 11 al 21 de septiembre, Barajas se transforma en un espacio donde los visitantes pueden disfrutar de la música, la gastronomía, el deporte y la tradición local en una gran fiesta para todos.