La Fiesta del Cine 2025 permitirá ver películas desde 3,50 euros

Del 3 al 6 de noviembre, los amantes del séptimo arte tienen una nueva oportunidad de disfrutar del cine en su máxima expresión sin que el precio sea un impedimento. La Fiesta del Cine 2025 vuelve a llenar las salas de España con entradas a 3,50 euros, un formato que promueve el ocio cinematográfico a precios populares y que este año incorpora una novedad importante: no será necesario registrarse previamente en la web para poder acceder a las funciones.

Las entradas se podrán adquirir tanto en taquilla como a través de las plataformas de venta online de los cines adheridos, sujetas a las condiciones propias de cada portal, y también mediante cajeros situados en los halls de los cines. Esta flexibilidad pretende facilitar la participación del público y agilizar el acceso a una experiencia que combina entretenimiento y economía.

Cartelera amplia y variada

Todas las películas actualmente en cartelera en los cines participantes formarán parte de esta edición. Entre los títulos que más se esperan, destacan varias producciones con nivel internacional y de un alto perfil. Por ejemplo, la secuela independiente «Tron: Ares», protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters y Jeff Bridges, que retoma el universo de ciencia ficción iniciado con «Tron y Tron: Legacy».

Otra apuesta de la programación es «Bala Perdida» (Caught Stealing), un drama criminal estadounidense dirigido por Darren Aronofsky, con un reparto encabezado por Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber y Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny). La película adapta la novela homónima de Charlie Huston publicada en 2004 y promete una intensa combinación de intriga y narrativa de crimen.

El público también podrá disfrutar de «Downton Abbey: El gran final», tercera entrega cinematográfica de la famosa saga de drama histórico, dirigida por Simon Curtis y protagonizada por Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale y Arty Froushan, que concluye las historias de la aristocracia británica que han capturado al público en años anteriores.

Para quienes prefieran la comedia, la cartelera incluye «Mario», una divertida película de enredos dirigida por Guillem Miró, con Gloria March, José Pérez Ocaña, Raquel Ferri y Miquel Gelabert, que promete ofrecer un humor ligero y familiar durante la Fiesta del Cine.

Colaboración institucional y participación

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) participan como colaboradores oficiales de esta nueva edición, apoyando la difusión de la cultura cinematográfica y la participación del público en una de las citas más importantes del calendario anual del cine en España.

Para consultar los cines adheridos y planificar la visita, los espectadores pueden acceder al listado completo a través de la web oficial.

Una invitación para volver a las salas de cine

Con esta iniciativa, crea la Fiesta del Cine reforzando su compromiso de acercar la experiencia cinematográfica a todos los públicos. Durante estos próximos cuatro días, las salas se convierten en un punto de encuentro donde el cine se celebra como arte, cultura y entretenimiento, a la vez que se promueve el acceso de la gran pantalla y el consumo responsable.