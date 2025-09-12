Fiebre Photobook Fest regresa con su edición más internacional

El universo del fotolibro vuelve a tener un punto de encuentro único en España. Del 26 al 28 de septiembre, La Casa Encendida abrirá sus puertas a la duodécima edición de Fiebre Photobook Fest, el festival pionero y todavía único en nuestro país dedicado íntegramente al fotolibro. Una cita que, año tras año, ha logrado consolidarse como escaparate imprescindible para editoriales, autores y aficionados a la fotografía contemporánea.

Un festival que crece y se internacionaliza

En esta ocasión, Fiebre Photobook Fest reunirá a más de un centenar de editoriales, distribuidoras y artistas procedentes de diferentes rincones del mundo. Chile, Brasil, Argentina, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Polonia o Austria estarán representados en una feria que se ha convertido en plataforma esencial para la difusión del fotolibro como medio artístico.

La edición de 2025 llega con un marcado carácter internacional y con un lema central que invita a la reflexión: el autocuidado como motor creativo y como práctica colectiva para construir un ecosistema editorial más saludable y sostenible. Este enfoque no solo busca poner en valor la obra de cada autor, sino también generar vínculos sólidos entre quienes dan vida a este género editorial.

La feria del fotolibro: corazón del festival

El núcleo de Fiebre Photobook Fest será, como cada año, la feria especializada. Allí se darán cita nombres consolidados y proyectos emergentes que utilizan el libro como soporte de creación. Entre ellos figuran editoriales independientes como Blow Up Press, Dalpine, Ediciones Anómalas, Fuego Books, Phree o Spector Books, junto a artistas y colectivos que aportan diversidad y nuevas miradas al sector.

El público podrá descubrir las últimas novedades editoriales, pasear por los distintos stands y conversar directamente con editores y autores. Este ambiente tan participativo y cercano es una de las señas de identidad del festival desde la inauguración de su primera edición.

Un programa gratuito y abierto

Fiebre Photobook Fest, más de lo que es la feria, ofrece un extenso programa de actividades gratuitas que están diseñadas para todo tipo de públicos. Mesas redondas, talleres, exposiciones y presentaciones completan la agenda de tres días en los que profesionales, estudiantes y curiosos encuentran un espacio común de aprendizaje e intercambio.

El horario previsto permitirá que el público pueda acudir en diferentes momentos:

El viernes 26 de septiembre la feria abrirá de 17:00 a 20:45 horas;

el sábado 27, de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 20:45;

y el domingo 28, de 11:00 a 15:00 horas.

Conexión entre escenas creativas

La presente edición pondrá un foco especial en las redes internacionales, con especial atención a la escena independiente chilena y al panorama europeo. El objetivo es tejer puentes entre comunidades creativas que, aunque trabajan a miles de kilómetros de distancia, comparten desafíos comunes: la sostenibilidad de los proyectos editoriales, la búsqueda de nuevas audiencias y la experimentación con formatos.

Es espacio para toda la comunidad del fotolibro

Todos tienen cabida en Fiebre Photobook Fest; desde quienes por primera vez se acercan a un fotolibro, hasta quienes han conseguido que sea su profesión. Descubrir y conectar en cada edición que refuerza el sentido de la narrativa, la imagen y la experimentación editorial.

Organizado por Fiebre Photobook y La Casa Encendida, este evento no solo celebra el libro como obra artística, sino que lo reivindica como espacio de diálogo. Una feria en la que cada edición se abren nuevas puertas y se trazan nuevas rutas para el futuro del fotolibro.

