5 tiendas de ropa infantil que no puedes perderte para seguir la moda infantil 2025-2026

La moda infantil 2025-2026 llega con propuestas que no solo buscan vestir a los más pequeños con estilo, sino que también vienen con la misión de reflejar: Capas ligeras y siluetas fluidas, moda sostenible con materiales ecológicos y la producción ética para comprometerse con el medio ambiente, ropa cómoda y funcional. Vistiendo así a los niños de forma responsable, práctica y con estilo.

Doña Carmen

Doña Carmen es un referente en la moda infantil hasta los 12 años. Nacida en 1970, es una empresa familiar que ha crecido a base de trabajo constante y cercanía con sus clientes. Su equipo transmite en cada colección la ilusión de hacer ropa bonita a precios asequibles, sin perder de vista la calidad.

Ubicación: Click aquí

Nanos

Nanos, por su parte, ofrece moda hasta los 14 años y se caracteriza por la elegancia de sus diseños. Con un catálogo variado de ropa y accesorios, es una tienda que apuesta por la calidad como su sello distintivo. Perfecto para vestir a los niños con estilo y permanencia.

Ubicación: Calle Hermosilla, 21.

Al agua patos

En la misma línea, Al agua patos está comprometida con la sostenibilidad. Confeccionando así sus prendas utilizando materiales naturales y reciclados. La marca lleva casi treinta años acompañando a las familias en la elección de ropa respetuosa con el entorno y con una fuerte identidad artesanal.

Ubicación: Calle de Lagasca 52.

Lolilota

Lolilota ofrece ropa infantil para niños y niñas desde recién nacidos hasta los 12 años. Sus colecciones abarcan desde lo casual hasta lo más formal. Sus diseños permiten a los pequeños vestir con estilo sin importar si hay una ocasión especial o no, y sin dejar de lado lo más importante, la comodidad.

Ubicación: Juan Bravo, 26.

Serendipia Kids

Por otro lado, Serendipia Kids & Baby, es un espacio multimarca que reúne firmas, convirtiéndose así en un lugar de referencia para encontrar prendas únicas de diferentes estilos, así como complementos.

Ubicación: Calle General Arrando 1.

La moda infantil 2025 no solo viene a hablar de ropa, sino que busca que nos centremos en las prioridades. La sostenibilidad, la comodidad y la inclusión son más que tendencias. En este regreso a las aulas, las familias pueden elegir entre propuestas tradicionales, como Doña Carmen y Nanos, o apostar por la innovación sostenible de Al agua patos y la diversidad de Lolilota y Serendipia Kids.

La vuelta al cole, además de marcar el ritmo de la rutina diaria, se convierte en una oportunidad para vestir a los niños de manera consciente, práctica y con estilo. Si quieres ver extraescolares para este regreso a clase, clickea aquí.