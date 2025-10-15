Un pescador de Cádiz captura un enorme pez limón de 40 kilos y casi tan alto como él

En aguas del Estrecho de Gibraltar, un experimentado pescador submarino protagonizó una de esas jornadas memorables. Armado únicamente con su fusil, su paciencia y la pericia acumulada tras más de tres décadas bajo el agua, consiguió capturar un ejemplar de pez limón de dimensiones extraordinarias: más de 40 kilos de peso y casi tan alto como él mismo.

Este suceso, registrado en una zona entre Algeciras y Tarifa, ha despertado admiración y comentarios entre los apasionados de la pesca submarina en toda Andalucía. ¿Quieres saber cómo ocurrió esta pesca y quién la protagonizó?

Impresionante captura de un pez limón gigante en el Estrecho de Gibraltar

Rafael Medialdea, natural de Conil de la Frontera y residente en Algeciras es un apasionado del mar que comenzó en la pesca submarina siendo adolescente.

Según relata en declaraciones recogidas por Club de Caza, aquel día no esperaba ningún récord. Estrenaba un traje nuevo (un regalo de cumpleaños) y se lanzó al agua con la intención de disfrutar de una inmersión tranquila, pese a que la marea no ofrecía las mejores condiciones.

Durante más de una hora apenas vio movimiento. Sin embargo, su intuición lo llevó a situarse cerca de un grupo de lisas, donde sospechó que podía aparecer un gran depredador. Y no se equivocó.

En cuestión de segundos, un enorme medregal, también conocido como pez limón, irrumpió a toda velocidad persiguiendo al banco de peces. Medialdea apenas tuvo tiempo para apuntar y disparar su fusil Cressi de longitud 100 con doble goma de 14 milímetros. La varilla se clavó con precisión, pero la verdadera batalla apenas comenzaba.

Una épica lucha bajo el agua para capturar a este pez limón

El impacto desató una pelea titánica. El pez, en su primera embestida, llegó a soltar 30 metros de hilo del carrete, según detalla Ciudad de Tarifa al minuto. Durante más de media hora, el pescador resistió la fuerza del animal, que intentaba zafarse una y otra vez. Finalmente, tras un esfuerzo agotador, logró dominarlo y ascender con él hasta la superficie.

No obstante, el reto no terminó ahí. Sin embarcación de apoyo, Rafael Medialdea tuvo que arrastrar el pez hasta la orilla y cargarlo a hombros hasta su vehículo. Un esfuerzo que muchos han calificado como «heroico» y que demuestra su extraordinaria condición física.

El pez limón: un depredador emblemático del mar Mediterráneo y el océano Atlántico

El pez limón (Seriola dumerili) es un depredador marino que puede alcanzar hasta 1,60 metros de longitud y 60 kilos de peso. Habita en aguas cálidas del Atlántico y el Mediterráneo y se alimenta de crustáceos, calamares y otros peces.

Por su fuerza y velocidad, es una especie muy apreciada entre los pescadores deportivos. Capturar un ejemplar de 40 kilos en el Estrecho, una zona de fuertes corrientes y visibilidad variable, es un logro poco frecuente que pone en valor la destreza del buzo gaditano.

La carne del colosal pez, según contó Medialdea, fue compartida entre familiares, amigos y vecinos, como broche perfecto para una gesta que ya forma parte de la historia reciente de la pesca submarina en Cádiz.