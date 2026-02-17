Crece la preocupación entre los biólogos: descubren que un pesticida agrícola acelera el envejecimiento de los peces

Una investigación reciente advierte sobre una realidad inquietante sobre cómo la exposición continuada a ciertos químicos altera el ciclo vital de los animales acuáticos. Existe una clara preocupación entre los biólogos ante la evidencia de que algunos pesticidas agrícolas impactan de forma negativa en la longevidad de los peces.

Los análisis actuales suelen centrarse en la toxicidad inmediata tras exposiciones altas. Sin embargo, este enfoque demuestra que el peligro también actúa de forma acumulativa.

Por qué este pesticida agrícola acelera el envejecimiento de los peces

Los expertos de la Universidad de Notre Dame confirman que la exposición crónica a niveles bajos de químicos acorta la vida. El estudio demuestra que un pesticida de uso agrícola provoca un envejecimiento acelerado en los peces al dañar sus telómeros, estructuras encargadas de proteger el ADN y marcar la edad biológica.

Jason Rohr, biólogo principal de la investigación, trabajó junto al investigador Kai Huang para combinar observaciones de campo con pruebas de laboratorio. Analizaron más de 20.000 ejemplares de la especie ‘skygazer’ en diversos lagos de China. Cruzaron estos datos con experimentos controlados donde sometieron a los animales a niveles bajos y persistentes de clorpirifos, un insecticida muy común.

Los resultados del estudio

Según un artículo publicado por The Guardian, los resultados publicados en la revista Science evidencian que los especímenes de lagos afectados por pesticidas mostraban telómeros más cortos. Cuando estas «tapas» situadas al final de los cromosomas reducen su tamaño, la capacidad regenerativa del cuerpo cae. Esto funciona como una señal celular inequívoca de vejez.

Rohr detalla que los animales con la misma edad cronológica parecían biológicamente más viejos en aguas contaminadas que en aguas limpias. También hallaron lipofuscina en el hígado de los peces, una acumulación de proteínas insolubles descrita a menudo como «basura» celular.

Clorpirifos: el pesticida agrícola que acorta la vida de los peces

El clorpirifos es el único compuesto consistentemente asociado con estos signos de deterioro en los tejidos analizados. Aunque la Unión Europea y el Reino Unido prohíben su uso, países como Estados Unidos o China lo mantienen en su lista de productos permitidos.

Lo alarmante radica en que estos efectos de deterioro ocurren a concentraciones inferiores a los estándares de seguridad para agua dulce vigentes en Estados Unidos. Según Rohr, las exposiciones leves acumulan daños con el tiempo y aceleran el reloj biológico.

De hecho, los ensayos de laboratorio confirmaron que la exposición crónica a dosis bajas reducía la supervivencia y degradaba los telómeros. Curiosamente, estos efectos específicos de vejez no aparecían con exposiciones agudas de dosis altas, las cuales provocaban toxicidad directa y muerte, pero no este tipo de desgaste celular progresivo.