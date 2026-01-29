Los zoólogos no se lo creen: un buceador avista un insólito pez abisal a sólo 4 metros de la superficie del oceáno

Los pescadores utilizan tecnología de vanguardia para capturar peces descomunales, pero a veces el mayor descubrimiento viene de un aficionado. Eso es lo que ha ocurrido con un buceador y un pez abisal.

En la bahía de Monterey, en California, durante un buceo rutinario, el aficionado Ted Judah y su esposa Linda han conseguido ver a uno de los animales más impresionantes del océano.

Se trataba de un juvenil de pez cinta (Trachipterus altivelis). Pero lo más increíble es que lo vieron nadando a apenas 4,6 metros bajo la superficie y muy cerca de la playa de McAbee.

Buceador descubre un pez abisal a pocos metros de profundidad

El pez cinta suele vivir lejos del litoral y a profundidades que pueden alcanzar los 900 metros, dentro de la llamada zona crepuscular del océano.

Por ese motivo, encontrar un ejemplar juvenil nadando a apenas 4,6 metros bajo la superficie es un hecho extremadamente raro (y no necesariamente positivo).

Durante la inmersión, Judah detectó una figura alargada y plateada desplazándose paralela a la costa. En su publicación en Facebook ha explicado al detalle cómo se produjo el encuentro. Todo ocurrió el pasado 30 de diciembre.

«Mi esposa y yo hemos estado nadando para bucear en McAbee esta mañana y el agua estaba tan clara que decidí mirar hacia abajo mientras nadaba y me alegré de haberlo hecho», ha empezado a relatar.

Y es que no se podía creer lo que había observado: «He visto una especie de cuchilla plateada ondulante a sólo unos 4,5 metros de profundidad que se movía hacia el oeste en paralelo a la costa».

Al momento dijo a su mujer que había visto «algo increíble», pero lo cierto es que no fue capaz de adivinar qué era. Por suerte, los zoólogos y biólogos pudieron ayudarle

Los zoólogos confirman la observación de un pez cinta a pocos metros de profundidad

Judah tomó varias imágenes con su cámara y las compartió en redes sociales con la esperanza de identificar al animal. En un primer momento, surgieron dudas sobre si podría tratarse de un pez remo.

Este es otra especie abisal conocida popularmente como el pez del juicio final. Sin embargo, la revisión de las fotografías por parte de especialistas permitió descartar esa posibilidad.

Un biólogo marino del Acuario de la Bahía de Monterey trasladó el caso a ictiólogos californianos, que concluyeron que se trataba de un ejemplar juvenil de pez cinta (Trachipterus altivelis).

Durante el avistamiento, el comportamiento del animal también fue llamativo. Judah ha descrito cómo el pez parecía evitar mostrar su silueta completa.

«Tenía esta gran habilidad para orientarse de manera que su perfil más estrecho siempre quedaba frente a mí. Intentaba nadar a su lado para captar el perfil, pero él se alejaba girando», ha recordado.

¿El pez cinta tiene relación con los salmones?

En inglés se le conoce como king-of-the-salmon (rey del salmón), pero el pez cinta no tiene vinculación con los salmones.

La denominación procede de los makah, un pueblo indígena del noroeste del Pacífico, que creía que este pez guiaba a los salmones de regreso a sus zonas de desove.

El pez cinta se distribuye desde Alaska hasta Chile y puede encontrarse desde la superficie hasta grandes profundidades, aunque rara vez se deja ver tan cerca de la costa.