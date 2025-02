Pánico entre los científicos: aparece el pez que presagia terremotos y otras catástrofes

La aparición de un pez remo en las costas del sur de California (Estados Unidos) este miércoles ha despertado la curiosidad de un grupo de científicos debido a lo inusual que es este pez. El llamado «pez del apocalipsis» apareció varado en una playa de Encinitas. Este es el segundo avistamiento de un ejemplar en lo que va del año.

Según Alison Laferriere, del Scripps Institution of Oceanography, quien encontró al ejemplar, estos peces son raros de observar debido a su preferencia por las «profundidades oceánicas». Este fenómeno ha alimentado tanto investigaciones científicas como antiguas leyendas que conectan a este animal marino con múltiples desastres naturales.

❗️🇲🇽 – This week, three «Doomsday Fish» were spotted along the coasts of Baja California Sur, Mexico. Known scientifically as oarfish, these creatures can grow up to 36 feet long and weigh over 441 pounds.

The appearance of the oarfish has long been linked to folklore, where… pic.twitter.com/e4pzgmHop2

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 26, 2025