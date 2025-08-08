Aparece un diente de 300.000 años en España y los científicos sólo encuentran una explicación

Un diente de 300.000 años ha aparecido en España, los científicos sólo encuentran una explicación que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Estamos ante un giro radical en la historia de nuestro país. La prehistoria es la etapa más lejana de nuestra línea de tiempo actual, pero eso no significa que sea la menos conocida. De hecho, estaremos ante una serie de novedades que pueden llegar en cualquier momento y que van arrojando un poco más de luz a la oscuridad.

Atapuerca es el origen de este diente que puede darnos más datos de un pasado que acabó siendo la puerta de entrada de una historia pasada con más de una novedad destacada. Tal y como nos explican los expertos del Museo Nacional de las Ciencias Naturales: «Un diente fósil recuperado en el yacimiento de Galería, sierra de Atapuerca (Burgos), es la prueba que confirma que los renos (Rangifer) vivían en esa zona de la península ibérica hace entre 243.000 y 300.000 años. Se trata de uno de los restos de reno encontrado más al sur de Eurasia y también es el registro más antiguo de fauna glacial de la Península. Que hubiera especies adaptadas al frio como los renos en estas latitudes, permite saber que en ese momento las condiciones climáticas eran glaciales. El fósil se ha encontrado en la unidad GIIIa de Galería, en la misma capa que un fragmento craneal humano y numerosos restos de industria lítica, lo cual confirma que la especie convivió con seres humanos primitivos. Este descubrimiento, realizado por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA), demuestra que la fauna glacial se extendía por la península ibérica, que igual que otras penínsulas meridionales de Europa sirvió de refugio para especies no adaptadas al frío. “Este fósil nos ayuda a mejorar la datación de los niveles del yacimiento, pero también evidencia la intensidad de los períodos glaciales que afectaron a los pobladores de la península durante el Pleistoceno”, explica el investigador del MNCN Jan van der Made. “La presencia de este reno en esta latitud nos indica que el frío extremo pudo afectar las condiciones de la fauna ibérica antes y de manera más intensa de lo que se pensaba hasta la fecha”, continua Van der Made». Un descubrimiento que lo cambia todo y traza un periodo en Europa con un clima muy concreto.