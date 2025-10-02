Expertos advierten de un desastre mundial: Florida aprueba la caza de osos negros y lo que se espera es preocupante

En Florida, el oso negro (Ursus americanus floridanus), una subespecie del oso negro americano, se encuentra nuevamente en el centro de un debate ambiental, ciudadano y político sobre si se debe permitir la caza de esta especie, la cual ha estado a punto de desaparecer. Para comprender la magnitud de la controversia actual hay que retroceder a octubre de 2015, cuando Florida autorizó la primera temporada de caza de osos negros en más de dos décadas. La decisión, impulsada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), se justificó con el argumento de controlar la creciente población de osos.

En apenas dos días murieron 304 osos, entre ellos 38 hembras con crías, una cifra especialmente preocupante desde el punto de vista de la biología poblacional. La temporada de caza fue suspendida, pero esto no frenó la polémica. En la actualidad, el plan que vuelve a poner sobre la mesa la caza de osos incluye normas más estrictas en cuanto a cupos, temporadas y monitoreo. Sin embargo, los activistas ambientales temen que se repita un escenario similar al de 2015.

Caza de osos negros en Florida

El argumento principal es que, aunque la población de osos negros en Florida ha aumentado desde que se implementaron medidas de protección en los años 90, la recuperación sigue siendo frágil. Además, los osos negros tienen tasas de reproducción relativamente bajas; las hembras cuidan de sus crías durante casi dos años y la pérdida de hembras reproductoras puede afectar a largo plazo la viabilidad de la población. Asimismo, estos animales cumplen roles ecológicos fundamentales en los ecosistemas de Florida:

Al alimentarse de frutas, bayas y otras partes vegetales, los osos ingieren semillas que luego depositan a kilómetros de distancia en sus heces. De este modo, ayudan a regenerar bosques y mantener la diversidad vegetal.

Aunque no son depredadores especializados como los grandes felinos, ocasionalmente cazan pequeños animales y carroñean, contribuyendo a mantener poblaciones equilibradas y a limpiar restos orgánicos.

Al excavar, voltear troncos o romper ramas en busca de alimento, los osos modifican microhábitats que aprovechan insectos, anfibios y pequeños mamíferos.

«En términos de conducta social, los osos negros tienden a ser solitarios, salvo en la época de apareamiento o cuando las hembras crían a sus cachorros. Durante la temporada de apareamiento, que suele ocurrir entre junio y julio, los machos se desplazan en busca de hembras. Fuera de este periodo, la soledad domina, lo que les permite evadir rivalidades por alimentos. Las hembras, en cambio, pasan más tiempo con sus crías hasta que éstas aprenden a valerse por sí solas, un comportamiento que refuerza los lazos familiares y asegura la transmisión de habilidades de supervivencia», explica Muy Interesante.

Alternativas de gestión

La convivencia entre humanos y fauna silvestre es uno de los principales retos de la gestión ambiental. En Florida, el oso negro (Ursus americanus floridanus) se ha convertido en símbolo de este dilema. Una parte de la opinión pública y de las autoridades plantea la caza como una herramienta de control. Sin embargo, la experiencia demuestra que existen alternativas preventivas, más efectivas y sostenibles.

La primera causa por la que los osos se acercan a las zonas urbanas es sencilla: acceso a la comida. Los residuos orgánicos, los restos de barbacoa o los alimentos mal almacenados son un imán irresistible. Por eso, una de las medidas más efectivas y directas es el uso de cubos de basura a prueba de osos. Estos contenedores están diseñados con tapas reforzadas, cierres metálicos y sistemas de bloqueo.

Más allá de los cubos de basura especiales, es fundamental implementar una gestión adecuada de los residuos. En Florida, los informes muestran que en la mayoría de los casos de avistamientos en barrios residenciales, los osos estaban rebuscando entre desechos orgánicos. Ante este panorama, las autoridades locales pueden aprobar ordenanzas municipales, campañas de concienciación y sanciones a quienes incumplen.

Otra de las claves está en la educación comunitaria. Muchas veces, el miedo a los osos se basa en el desconocimiento. Estos animales no suelen atacar a menos que se sientan acorralados, sorprendidos o estén protegiendo a sus crías. Saber cómo reaccionar ante un avistamiento puede evitar accidentes.

A esto hay que sumar que Florida crece a un ritmo de vértigo: urbanizaciones, carreteras y centros comerciales se levantan en zonas que antes eran hábitats naturales. El resultado es que los osos pierden corredores biológicos y se ven obligados a atravesar «zonas humanas». Los expertos insisten en la importancia de crear zonas de amortiguamiento y parques conectados por corredores verdes, así como limitar la construcción en áreas críticas para la fauna.

En la era digital, el uso de collares GPS, cámaras trampa y bases de datos de avistamientos permite a los biólogos y gestores conocer mejor los movimientos de los osos, sus patrones de actividad y las zonas de mayor riesgo de conflicto.El monitoreo también ayuda a evaluar el impacto de las políticas públicas.