Los biólogos no dan crédito al último hallazgo de una nueva y diminuta especie de 3 gramos: «Cabeza plana, cola peluda y el peso de un azucarillo»

Generalmente, el descubrimiento de nuevas especies se asocia con las profundidades del océano o las selvas remotas. Sin embargo, incluso en ecosistemas relativamente conocidos todavía quedan algunas sorpresas. Así lo ha demostrado el reciente hallazgo de una nueva especie de musaraña en las tierras altas de Etiopía, un animal que pesa apenas tres gramos y que ya ha sido catalogado como uno de los mamíferos más pequeños del planeta. «Supe inmediatamente que era algo especial. Llamé a los demás. Aquella musaraña se parecía a algo que solo habíamos visto una vez antes», recuerda Yonas Meheretu, investigador de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU).

«Fue uno de esos momentos en los que piensas: qué emocionante es ser biólogo», añade Evan Craig, autor principal del estudio y doctor por la Universidad de Massachusetts Boston. «Seguimos viviendo en una época en la que todavía podemos descubrir especies, la unidad más básica de la biodiversidad». La nueva musaraña fue bautizada como Crocidura stanleyi en homenaje a Bill Stanley, cuyo trabajo previo fue clave para que este hallazgo. «Fue una elección obvia. Significaba mucho para nosotros y para toda la comunidad científica», comenta Craig.

Una especie diminuta con rasgos únicos

El animal pesa aproximadamente tres gramos, lo mismo que un terrón de azúcar. Su cuerpo mide alrededor de cinco centímetros, con una cola de tres centímetros. Los científicos describen su cabeza como «ligeramente aplanada» y la cola es corta y peluda. Estos rasgos ayudan a diferenciarla de otras especies de musarañas.

Las tierras altas de Etiopía son conocidas por albergar especies que no existen en ningún otro lugar debido a sus condiciones climáticas y su aislamiento geográfico. «Documentar especies como esta es crucial para entender la biodiversidad de las tierras altas de Etiopía y cómo se han adaptado a estos entornos», explica Meheretu. «También nos ayuda a comprender sus funciones ecológicas y a diseñar estrategias de conservación más eficaces».

La historia de éste pequeño mamífero también es un recordatorio de que, en ocasiones, la ciencia avanza de la forma más inesperada. La primera captura tuvo lugar en 2015, y los investigadores confirmaron la especie en 2025, de manera que pasaron 10 años entre ambos acontecimientos, en los que fue necesario reunir suficientes datos. «Este descubrimiento demuestra el valor del trabajo de campo a largo plazo y de la colaboración internacional», señala Craig. «Sin la constancia del equipo y sin los avances en genética, esta especie podría haber pasado desapercibida».

Tierras altas de Etiopía

Las tierras altas de Etiopía se ha consolidado como un auténtico laboratorio natural de especies endémicas. Conocidas como el «techo de África», tienen altitudes que superan los 4.000 metros en zonas como el macizo de Bale.

Entre los ejemplos más conocidos destacan el lobo etíope, considerado el cánido más raro del mundo, y el gelada, un primate que únicamente habita en las mesetas montañosas del país. A ellos se suman especies menos conocidas, como roedores, murciélagos y musarañas. En este contexto, los expertos insisten en la urgencia de reforzar las estrategias de conservación.

Aquí se encuentra el Gran Valle del Rift, una fractura de casi 5.000 kilómetros de longitud que atraviesa los siguientes países: Burundi, Eritrea, Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue. Este sistema de fallas está dividiendo la placa africana en dos bloques: la Placa Nubia, que incluye la mayor parte del continente; y la Placa Somalí, que se está desplazando muy despacio hacia el este. Christopher Scholz, geofísico de la Universidad de Syracuse, lo resume así: «El Rift de África Oriental nos da un asiento en primera fila para ver cómo los continentes se rompen y los océanos nacen».

Por su parte, la geóloga Lucía Pérez Díaz afirma lo siguiente en la revista científica The Conversation: «La actividad a lo largo de la rama oriental del Valle del Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia. Cuando se quiebre, un nuevo océano comenzará a formarse y, en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta. El océano se inundará y, como resultado, el continente africano se hará más pequeño y habrá una gran isla en el Océano Índico compuesta por partes de Etiopía y Somalia, incluido el Cuerno de África».

Número de especies en la Tierra

Miguel Lizana, profesor titular de Zoología de la Universidad de Salamanca, y José Luis Viejo, catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid, en su artículo sobre «La diversidad animal de España», señalan que en la Tierra hay entre 3,6 y 100 millones de especies. En España, se calcula que hay 1.730 especies vertebradas, distribuidas de la siguiente manera: 35 especies de anfibios, 69 especies de peces continentales, 87 especies de reptiles, 158 especies de mamíferos y 521 especies de aves.