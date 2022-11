El último test previo al debut en el Mundial de Qatar 2022 llevó a España a Jordania. Allí, en la capital, Ammán, se medían al combinado nacional local y la expectación para ver a los de Luis Enrique era máxima. No era para menos, puesto que no están acostumbrados a medirse a equipos de élite como el español y que se trata de la segunda vez en la historia que reciben a una selección campeona del mundo. Pese a que el encuentro no contaba con la oficialidad de la FIFA para ser catalogado como amistoso, se mantuvo el protocolo inicial y sonó el himno español cuando ambos conjuntos formaban sobre el césped.