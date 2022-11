España jugará un entrenamiento con público en Jordania

El partido que enfrentará a España y Jordania será un entrenamiento con público. Así lo quería la selección española, que se ha esmerado en negociar con la FIFA y en convencer a la Federación de Jordania para que se puedan hacer hasta once cambios, lo que le quita la condición de partido amistoso internacional. Por lo tanto, todos los jugadores que disputen este duelo no podrán contarse una internacionalidad más a su historial, al igual que los goles y demás estadísticas que se sucedan durante el partido.

Luis Enrique ha sido el que más ha insistido en esto, ya que quiere poder contar con todos sus jugadores en el que será el primer y único amistoso de España antes del Mundial de Qatar. Finalmente, tras varias negociaciones con la FIFA y convencer a la federación jordana, se permitirá poder realizar once sustituciones a pesar de que el partido no contará para absolutamente nada.

Para este encuentro, Luis Enrique podrá contar con 22 jugadores, ya que Marcos Llorente, Álvaro Morata, Hugo Guillamón y José Luis Gayá, que sufrió un esguince en el último entrenamiento. Ninguno está disponible para el duelo ante los jordanos, mientras que se espera que todos menos el lateral izquierdo, que puede estar entre siete y 10 días de baja, puedan formar parte del equipo que debute en el Mundial contra Costa Rica.

Esto no es la primera vez que le sucede a España. El 16 de noviembre de 2013 la FIFA anuló el partido que enfrentó a la Selección con Guinea en Malabo por un error en el árbitro, Elao Esono, ya que era local y no se le notificó al máximo organismo internacional. El combinado ganó 2-1 con goles de Cazorla y Juanfran. El ex jugador del Atlético de Madrid marcó su primer y único gol con España, aunque no cuenta.

Problemas con las radios

La Federación Jordana comenzó pidiendo a las radios españolas 5.000 euros por retransmitir el partido. Después, tras varias negociaciones, la RFEF ha conseguido que el precio sea notablemente menor. La expectación en Ammán para este partido es máxima y en Jordania están seguros de que van a vivir el mayor evento deportivo del año.