Gayá sufre un esguince de grado bajo y en la Selección son optimistas

Primer susto en la selección española y todavía no ha empezado el Mundial. En el entrenamiento previo al duelo que enfrentará el jueves a Jordania y España en Ammán, José Luis Gayá sufrió un esguince de grado bajo en el tobillo derecho. Al jugador del Valencia se le está practicando una resonancia que confirme el alcance real de la lesión, aunque desde dentro del combinado nacional transmiten optimismo. “No parece nada grave”, aseguran. En principio, estará entre siete y 10 días de baja.

No obstante, hasta que los servicios médicos de la selección española no tengan en su poder las pruebas, no se puede descartar nada. Si se confirma que el esguince es de grado bajo, Gayá no debería tener ningún problema en representar a España en el Mundial de Qatar. Podría llegar justo al duelo contra Costa Rica, pero podría participar. Mientras que, si los resultados no son los esperados, Luis Enrique tendrá que tomar una decisión en forma de reemplazo.

Si Gayá no puede seguir con España, algo que en estos momentos parece que no va a suceder, Luis Enrique debería citar a un jugador de la prelista o fuera de ella. El que más opciones tendría de colarse en el equipo nacional sería Alejandro Balde, que está en dinámica de selección, ya que está citado con la selección sub-21. Además, estuvo en la prelista de 55 jugadores.