Luis Enrique aseguró que Ansu Fati iba a ser titular ante Jordania en la rueda de prensa previa al partido y cumplió. El jugador del Barcelona, con el ‘7’ a la espalda, volvió a comenzar de inicio un partido de la selección española mucho tiempo después. Demasiado. Desde el 13 de octubre de 2020, cuando jugó 58 minutos en la derrota del combinado nacional contra Ucrania en Kiev, no formaba en el once inicial. De hecho, ese fue el último encuentro que disputó con la camiseta roja de España hasta el jugado en el estadio Internacional de Ammán. Un duelo que la FIFA nunca tendrá en cuenta, pero que ha servido para que el internacional recupere sensaciones tras muchos meses donde las lesiones no le han dejado disfrutar del fútbol.

Ansu ya está recuperado y, como se empeña en hacer saber Luis Enrique a los periodistas, su reto ahora es recuperar poco a poco el nivel. Y en Ammán empezó a demostrar que es un jugador diferente y, sobre todo, que tiene mucho gol. Arrancó el partido pegado a la banda izquierda y desde el primer momento demostró la buena química que tiene con Marco Asensio. Tan buena que a los 12 minutos el jugador del Real Madrid le dio un pase que el barcelonista se encargó de hacer bueno con un disparo que se coló por debajo del meta jordano. Su segundo gol como internacional tras el que hizo a Ucrania en el estadio Alfredo di Stéfano el 6 de septiembre de 2020, aunque este, por lo explicado anteriormente, no contará.

Pasada la media hora volvió a probar suerte con un disparo que se marchó alto por poco y se dejó ver para dar una asistencia que Asensio estuvo cerca de rematar. Y para cerrar una buena primera parte, buscó su segundo gol con un chut que la defensa jordana despejó a córner. Buenos 45 minutos en un entrenamiento disfrazado de partido.

Motivos para ilusionarse

Tras el descanso, tuvo la primera ocasión de España, pero no fue capaz de definir y entre el portero y la defensa jornada le arrebataron la pelota. Antes de la hora de partido cambió de socios de ataque, ya que Luis Enrique quitó a Gavi y Sarabia para dar entrada a Ferran y Yeremy Pino, pero él se mantuvo dentro del césped.

Ansu Fati terminó su partido en el minuto 71, cuando fue sustituido por Nico Williams. Las sensaciones que dejó el atacante sobre el césped fueron muy positivas, convirtiéndose en un peligro constante para la defensa jordana y haciendo un gol. Su margen de mejora es grande, pero la primera puesta en escena puede dejar muy satisfecho a Luis Enrique y al público español.