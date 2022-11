Ansu Fati fue el último elegido de Luis Enrique y esta es la prueba

Que Luis Enrique tuvo algunos interrogantes hasta casi ultimísima hora para confeccionar la convocatoria de España para el Mundial de Qatar 2022 es algo que el propio seleccionador ha reconocido y que en los detalles se aprecia. La principal pista se encuentra en el cartel que se generó para anunciar la lista de convocados, donde un detalle con Ansu Fati ha pasado hecho saltar la banca. El jugador culé aparece en el póster superponiendo su cabeza a la de Nico Williams.

Ansu Fati era uno de los grandes interrogantes que todos tenían de cara al Mundial. El jugador del Barça no había disputado ningún partido con España desde que se lesionara de gravedad en 2020. Sí estuvo citado para los partidos de Nations League del pasado junio pero no llegó a jugar ni un sólo minuto. De las citaciones posteriores desapareció y tras el rendimiento que estaba dando con el Barça, donde no tiene asegurada su titularidad, quedaban dudas de si sería el elegido por Luis Enrique o serían otros los que ocuparía su lugar.

Luis Enrique estuvo hasta última hora dándole vueltas, barajando posibilidades y situaciones, descartando y añadiendo opciones en su lista. Son algunas las sorpresas, más las ausencias, pero la de Ansu Fati estaba entre las opciones que tenían 50% para cada lado, dentro o fuera. Borja Iglesias fue el sacrificado a última hora.

Es algo que queda evidenciado con el cartel que mostró la Selección para enseñar a todos sus seleccionados, los 26 de Luis Enrique. Han dado uso de las habituales posturas con brazos cruzados, uno al lado del otro. La edición de la fotografía deja pistas de que con Ansu no estaba todo claro ya que tuvieron que hacer una pequeña chapuza para incluirle entre los citados.

Sin fotos de Ansu Fati con la nueva equipación de España, la que usará para el Mundial de Qatar 2022, el equipo de diseño tuvo que tirar de otro jugador del que sí disponían imagen como ha sido finalmente Nico Williams. En la imagen se puede apreciar como el rostro de Ansu Fati está superpuesto en el cuerpo duplicado de Nico Williams, con tonos de piel muy similares, pero que deja a las claras que ha sido editado. Un error de bulto o una solución rápida a un problema.